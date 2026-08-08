謝國樑父親節憶父身影貼近半世紀前舊照 網猜市長是哪一個

今天父親節，基隆市長謝國樑在臉書貼出一張和父親謝修平、哥哥謝國棟40多年前父子三人的合照，他回憶當時父親陪伴他的時光，有了小愛，更深刻體會到，父親肩上的責任。謝國樑說，「翻開這張和爸爸的老照片，心中有許多感觸」。

謝國樑表示，小時候，他總覺得爸爸默默地站在身後，為家裡扛起一切；長大以後，直到自己也成為一位父親，有了小愛，更深刻體會到，父親肩上的責任，以及那份不求回報、只希望家人平安幸福的心。

謝國樑說，這段時間參加模範父親表揚活動，他聽見許多令人動容的人生故事，也再次感受到，每一位父親都用自己的方式守護著家庭。有的人努力工作、扛起家計；有的人陪伴孩子成長，用身教影響下一代；也有許多人在照顧家庭之餘，持續回饋社會。

謝國樑指出，不同的人生，有著相同的信念，那就是對家人的愛與責任。

現在，他也希望能陪伴小愛健康、快樂地成長，就像當年爸爸陪伴他一樣，把這份愛與守護，一代一代地傳承下去。

謝國樑說，今天是父親節，不妨陪爸爸吃頓飯、聊聊天，或給他一個擁抱，對他說一句：「爸爸，父親節快樂，您辛苦了。」相信對每一位爸爸而言，這都是最珍貴的禮物。祝福天下所有爸爸，身體健康、平安幸福，父親節快樂。

照片中謝國樑年紀很小，約是在幼兒園大班的年紀，很多人猜他是哪一個。答案揭曉，市府幕僚說，謝國樑是照片上方，謝國棟是照片左側。

謝國樑的父親謝修平2023年在榮總逝世，享壽81歲，謝修平是基隆三功集團負責人，曾任省議員、基隆市議會議長及國大代表，他最大的心願就是家族成員能夠擔任基隆市長，謝國樑也完成他的心願當選第19屆基隆市長。

謝家政經人脈雄厚，謝國樑的祖父謝清雲曾參選過基隆市第5屆市長沒有成功，成立謝清雲基金會做公益。