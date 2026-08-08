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台東捷地爾又傳垃圾亂倒 地檢署主動分案：從嚴從速偵辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本捷地爾區域近期又傳出遭人棄置家庭垃圾等廢棄物，台東地檢署已主動分案偵辦，將從嚴從速處理。圖／台東縣政府提供
台東知本捷地爾區域近期又傳出遭人棄置家庭垃圾等廢棄物，台東地檢署已主動分案偵辦，將從嚴從速處理。圖／台東縣政府提供

台東知本捷地爾地區近期又傳出遭人棄置家庭垃圾廢棄物，縣府已調閱區域內24小時監視器及保全巡守紀錄追查涉案人車，地檢署也表示，針對媒體報導捷地爾地區近期再有遭棄置廢棄物情事，檢方已主動剪報分案偵辦，將從嚴從速處理。

地檢署指出，轄區知本捷地爾地區先前曾發生棄置建築廢棄物等案件，檢方已積極追查，並查扣犯案機具等相關證據，目前案件仍由檢察官積極偵辦中。對於近日媒體報導該區域又有廢棄物遭棄置情形，地檢署表示，已主動剪報分案偵辦，將從嚴從速處理。

捷地爾區域先前即因環境遭人任意棄置垃圾及廢棄物問題受到關注。縣府為防杜類似情形持續發生，已在區域內及聯外道路多處設置24小時錄影監控系統，並安排保全人員每日巡守，環保局也配合加強稽查，希望透過監控與巡查雙重機制，追查非法棄置行為。

縣府觀光發展處表示，近期巡查人員再次發現有人將家庭垃圾棄置在捷地爾區域，已立即調閱監視器畫面及保全巡守紀錄，全力追查涉案人車。根據過去監控資料，縣府已查獲違法傾倒垃圾及營建廢棄物的人車，相關事證也已移請檢警依法偵辦。

如今捷地爾地區再次傳出廢棄物遭棄置，且已引起檢方主動分案偵辦，後續是否能透過監視器畫面、巡守紀錄及車輛資料，進一步釐清實際傾倒者身分，成為案件偵辦重點。

垃圾 台東 廢棄物

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