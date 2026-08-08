基隆區公所官網疏散避難圖、災害潛勢圖過時3年審計檢討 市府：已更新

審計部到去年10月底資料發現，消防局及各區公所於官方網站所公告行政區疏散避難圖及災害潛勢圖多為111年彙製的舊資料，已過時3至4年，與防災地圖作業手冊有關的防災地圖，包含災害潛勢圖及疏散避難圖所列各項防災資訊隨時保持常新的規定不符，審計認為影響災時民眾疏散避難的急迫資訊，函請消防局檢討改進。市府表示都已更新最新資訊。

基隆審計室指出，消防局110至114年度為更新各行政區災害潛勢圖及疏散避難圖彙製作業等工作，分別辦理「基隆市110年及111年災害防救深耕第 3 期計畫」、「基隆市112年及113年強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」及「基隆市114年至116年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」等3件採購案，總決標金額3340萬餘元。

協力團隊歷年是以蒐集經濟部水利署「淹水潛勢圖」、農業部「土石流潛勢溪流」、國家災害防救科技中心「海嘯災害潛勢圖」、經濟部地質調查及礦業管理中心「火山災害潛勢圖」及核能安全委員會「核子事故災害潛勢圖」等29項圖資為基礎，彙製基隆市110至114 年災害潛勢圖及疏散避難圖。

審計查出各年更新日期分別為111年5月、112年8月、113年5月及114年5月，而消防局歷年僅以「防災交流 LINE 群組」轉知各區公所公告周知，未正式函文促請相關機關更新資訊，作法欠周延。

審計說，致截至114年10月底止，消防局及各區公所於官方網站所公告行政區疏散避難圖及災害潛勢圖多為111年彙製的舊資料，已過時3至4年，與防災地圖作業手冊有關防災地圖（包含災害潛勢圖及疏散避難圖）所列各項防災資訊隨時保持常新的規定不符。

審計認為，舊資料除影響災時民眾疏散避難的急迫資訊，亦無法達成耗資彙製圖資之使用目的，函請消防局注意檢討改進，並督促各區公所即時更新，讓民眾可查詢最新防救災情，強化自主防災效能。

市府回覆審計單位表示，消防局已函請各區公所更新網站公告的災害潛勢圖與疏散避難地圖為最新繪製圖資，以確保民眾查詢資訊正確，未來亦律定每年度圖資繪製完成後，以正式公文提供各單位最新防災地圖資訊及要求各區公所網站辦理圖資更新事宜，並將「網站資訊更新查核」項目納入防救災工作績效管考中，以強化執行落實度，確保資訊可維持即時更新。

基隆區公所疏散避難圖及災害潛勢圖過時3年審計檢討， 市府：已更新。圖／取自基隆市消防局、區公所官網

基隆區公所疏散避難圖及災害潛勢圖過時3年審計檢討， 市府：已更新。圖／取自基隆市消防局、區公所官網