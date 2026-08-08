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基隆碇內河濱步道安全隱憂 欄杆鏽蝕嚴重安全隱憂將改善
基隆市碇內河濱步道欄杆民眾反映鏽蝕相當嚴重，長者用手搭著時，如果不小心很容易受傷，出現安全隱憂，還有兩側植披過於茂密影響燈光照明，夜間昏暗危險，經濟部水利署第十河川分署、基隆市政府工務處、暖暖區公所等單位會勘後表示會盡速改善。
立委王正旭基隆服務處昨會同經濟部水利署第十河川分署、基隆市政府工務處、暖暖區公所等單位，會勘碇內河濱步道欄杆及兩側植栽。王正旭基隆服務處主任林明智說，收到我愛暖暖志工協會理事長朱書昕陳情，碇內河濱步道的欄杆鏽蝕嚴重，還有兩側植披過於茂密影響燈光照明，請相關單位盡速改善。
我愛暖暖志工協會理事長朱書昕說，碇內的河濱步道是許多大人小孩休憩的場所，欄杆鏽蝕的問題，她擔心影響大家的安全，還有河濱步道的路燈，也因為樹木遮蔽的問題，影響夜間散步的安全。
林明智說，第十河川分署和基隆市政府工務處人員現場勘查後表示，目前結構的安全無虞，鏽蝕的部分會安排時間除鏽、補漆。
王正旭說，非常關心碇內的基隆河濱步道狀況，有些路燈被樹木遮蔽，或者是影響到行人的通行，他都要求基隆市政府務必以民眾的安全為先，維護好碇內河濱步道休憩空間。
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