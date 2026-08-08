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花蓮歷史建築…福住雙橋被消失？ 誤會一場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋近日已遷往南濱滯洪池範圍內的永久置放地點。記者王燕華／攝影
花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋近日已遷往南濱滯洪池範圍內的永久置放地點。記者王燕華／攝影

花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋，多年前因日出大道施工被遷至和平路與南濱路口，網友近日發現雙橋不在原地，誤會遭拆除，大喊崩潰。縣府澄清，已移至南濱滯洪池永久安置，後續會由文化局協調修復事宜，回復原有歷史風貌。

雙橋建於日本昭和六年（一九三一年），原本位置在花蓮市「溝仔尾」南京街及成功街大排水溝交叉處，是水泥小橋，外表覆上洗石子，造型典雅，也頗有滄桑感。

雙橋見證日據時期「福住通」的繁華過往及都市發展歷程，多年前因日出大道施工且有治災防洪問題，被縣府遷至和平路與南濱路口暫時保存。

近日網友發現雙橋「消失」，誤以為遭到拆除，感嘆老橋命運多舛。縣府建設處長鄧子榆解釋，雙橋總重達一三一公噸，無法由單一車輛載運，當時獲文資審議委員會同意，經過測量與精準切割，將兩橋技術性拆解成多塊並編碼，暫置在和平路與南濱路口。

他說，雙橋原本就計畫永久安置在南濱滯洪池預定地，隨工程持續推進，基座已經完成，近日移到基座上，後續會再向文資審議委員會申請修復計畫。當初與在地居民及文資審議委員會討論，認為「溝仔尾」舊時紅毛溪尾端就是南濱滯洪池，有歷史連結，也能結合未來的濱海休憩空間，才選南濱滯洪池作雙橋的永久歸宿地。

歷史建築 花蓮 水泥

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