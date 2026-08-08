避免颱風意外 基隆研議提前封閉海域

四名遊客前天在基隆市大武崙沙灘戲水，其中一人發生溺水失蹤，至昨午尋獲時已罹難。市長謝國樑說，在颱風來襲前海象惡劣，民眾應嚴禁從事任何水上活動以策安全，市府計畫未來將提前並擴大封鎖海灘範圍，從管理層面加強預防措施。

落水失蹤的吳姓泳客，前天與三名友人到大武崙沙灘戲水，因友人未見他上岸報警協尋，消防、海巡人員動員大批人力搜救，一度浪大有四名消防員救生艇翻船都落海，所幸無大礙。搜救人員昨持續搜索，透過空拍機在外木山停車場外零點一浬處發現疑似吳男蹤影，經海巡船艇救上岸，家屬確認為吳男遺體，悲動不已。

白海豚外圍環流預計影響北台灣，氣象團隊預估，基隆今最高日雨量可能達一百一十毫米，明最高日雨量可能達到二百毫米，要慎防大潮時有積淹水。

市府產發處長蔡馥嚀說，這次颱風偏向北部，基隆因此提早出現長浪，前天上午十一點左右海浪急遽變化，瞬息萬變海流很難控制，未來研議在海警發生前採取預警性封閉，讓遊客不要進入外木山等海掝，若不聽勸阻，將與觀光署北觀處研議用水域遊憩管理辦法規定裁罰，可處一萬到五萬元罰鍰。

謝國樑說，颱風前海邊風浪都非常的大，絕對不適合任何海上、水上活動，未來會請產發處提早且範圍更大預警性封閉相關海域，呼籲民眾只要風浪、海浪大時不得靠近海邊。