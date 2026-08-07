停車開門撞倒機車騎士 花蓮吉安鄉長室副主任涉酒駕請辭獲准

花蓮吉安鄉公所鄉長室吳姓副主任，昨天停車後逕自打開車門要下車，撞倒機車騎士，警方到場處理吳男酒測超標，吳向警方坦言前一天晚上有喝酒，警詢後依公共危險罪送辦。吉安鄉公所今天表示，吳姓副主任已主動請辭獲准。

吳姓副主任昨天上午10時許在市區德安二街路邊停車，未注意到後方有機車就打開車門要下車，造成機車騎士反應不及碰撞倒地。警方接獲車禍報案到場處理，吳男酒測值超標，依法送辦。

吉安鄉長游淑貞是國民黨下屆花蓮縣長參選人。鄉公所今天發出聲明，吳姓副主任涉酒後駕車，對於造成社會不良觀感和影響公所聲譽，今天主動請辭。因鄉長到外縣市出差，主祕接獲辭呈後，第一時間已核准。

「酒駕零容忍」，公所表示，對於本次事件造成社會大眾不安，以及事故中受傷騎士受到影響，表達深切關心與歉意；相關案情及法律責任，尊重檢警機關依法調查辦理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康