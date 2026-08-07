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馬太鞍溪橋復建拚年底北上線通車 蘇花路廊運送鋼梁11日起夜間封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院政務委員陳金德上月底視察馬太鞍溪橋復建工程，進度已接近45%。圖／取自陳金德臉書
行政院政務委員陳金德上月底視察馬太鞍溪橋復建工程，進度已接近45%。圖／取自陳金德臉書

花蓮台9線馬太鞍溪橋去年9月遭堰塞湖洪災沖毀，公路局趕工復建，力拚年底北上線雙向通車。為運送復建用鋼梁，公路局11日起至9月1日，將於台9線東澳到南澳及和仁至崇德，執行道路封閉管制，提醒民眾留意。

公路局東區養護工程分局南澳工務段今天表示，配合馬太鞍溪橋復建鋼梁第二波運輸作業，8月11日至12日、14日至20日，及8月21日至9月1日，每晚11時至隔天凌晨1時30分，進行台9線蘇花路廊東澳至南澳及和仁至崇德路段道路封閉管制。

管制時間及方式為：東澳至南澳晚間11時20分封閉北上車道（管制點123k+400，121k+800)，晚間11時30分全線封閉（管制點113k+500~123k+400），隔天凌晨零時20分全線開放。

和仁至崇德路段凌晨零時30分封閉北上車道（管制點165k+700），零時50分全線封閉（管制點154k+700~165k+700），凌晨1時30分全線開放。路段管制及開放時間將視車輛到達的時間酌予調整。

台9線馬太鞍溪復建橋梁工程由公路局辦理，行政院政務委員陳金德上月底前往視察時，公路局報告施工進度已達近45%，較原定進度超前，目標是年底前北上線雙向通車。

蘇花路廊 堰塞湖 馬太鞍溪

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