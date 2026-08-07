橋不見了？花蓮歷史建築福住橋「消失」網友喊崩潰 原來是誤會

「橋不見了？」花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋，多年前因日出大道施工被遷至和平路與南濱路口，網友近日發現雙橋不在原地，誤會遭拆除，大喊崩潰。縣府澄清，已移至南濱滯洪池永久安置，後續會與文化局協調修復事宜，回復原有歷史風貌。

根據國家文化資產網紀錄，雙橋建於日本昭和6年（1931年），原本位置在花蓮市「溝仔尾」南京街及成功街大排水溝交叉處，是水泥小橋，外表覆上洗石子，造型典雅，也頗有滄桑感。

雙橋見證日據時期「福住通」的繁華過往及都市發展歷程，2013年1月曾指定為古蹟，後來撤銷，隔年2月改列為歷史建築。多年前因日出大道施工且有治災防洪問題，被縣府遷至和平路與南濱路口暫時保存。

近日網友發現雙橋「消失」，誤以為遭到拆除，感嘆老橋命運多舛。縣府建設處長鄧子榆解釋，雙橋總重達131公噸，無法由單一車輛載運，當時獲文資審議委員會同意，經過測量與精準切割，將兩橋技術性拆解成多塊並編碼，暫置在和平路與南濱路口。

他說，雙橋原本就計畫永久安置在南濱滯洪池預定地，隨工程持續推進，基座已經完成，近日移到基座上，後續會再向文資審議委員會申請修復計畫，

建設處說明，當初與在地居民及文資審議委員會討論，認為「溝仔尾」舊時紅毛溪尾端就是南濱滯洪池，有歷史連結，也能結合未來的濱海休憩空間，才選擇南濱滯洪池作為雙橋的永久歸宿地。

花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋近日已遷往南濱滯洪池範圍內的永久置放地點。圖／花蓮縣政府提供