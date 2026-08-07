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橋不見了？花蓮歷史建築福住橋「消失」網友喊崩潰 原來是誤會
「橋不見了？」花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋，多年前因日出大道施工被遷至和平路與南濱路口，網友近日發現雙橋不在原地，誤會遭拆除，大喊崩潰。縣府澄清，已移至南濱滯洪池永久安置，後續會與文化局協調修復事宜，回復原有歷史風貌。
根據國家文化資產網紀錄，雙橋建於日本昭和6年（1931年），原本位置在花蓮市「溝仔尾」南京街及成功街大排水溝交叉處，是水泥小橋，外表覆上洗石子，造型典雅，也頗有滄桑感。
雙橋見證日據時期「福住通」的繁華過往及都市發展歷程，2013年1月曾指定為古蹟，後來撤銷，隔年2月改列為歷史建築。多年前因日出大道施工且有治災防洪問題，被縣府遷至和平路與南濱路口暫時保存。
近日網友發現雙橋「消失」，誤以為遭到拆除，感嘆老橋命運多舛。縣府建設處長鄧子榆解釋，雙橋總重達131公噸，無法由單一車輛載運，當時獲文資審議委員會同意，經過測量與精準切割，將兩橋技術性拆解成多塊並編碼，暫置在和平路與南濱路口。
他說，雙橋原本就計畫永久安置在南濱滯洪池預定地，隨工程持續推進，基座已經完成，近日移到基座上，後續會再向文資審議委員會申請修復計畫，
建設處說明，當初與在地居民及文資審議委員會討論，認為「溝仔尾」舊時紅毛溪尾端就是南濱滯洪池，有歷史連結，也能結合未來的濱海休憩空間，才選擇南濱滯洪池作為雙橋的永久歸宿地。
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