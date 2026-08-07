台東「天空之鏡」遭倒飲料亂丟垃圾 他天天清不完：菸蒂多到像下雪

台東太麻里鄉華源村知名打卡景點「天空之鏡」，近日遭民眾拍下一對遊客將飲料倒入蓄水池，並將飲料罐棄置現場，引發網友撻伐。地主兼華源村長張清良感嘆，景點免費開放供民眾拍照，卻得天天清理垃圾，滿地都是菸蒂，像下雪一樣，呼籲遊客發揮公德心，把垃圾隨手帶下山，共同守護美麗景觀。

華源「天空之鏡」因山海倒影景致聞名，近年透過社群媒體迅速走紅，吸引不少遊客專程造訪。不過，近日網路流傳影片顯示，有遊客竟將未喝完的飲料直接倒入蓄水池，並把飲料罐留在現場，畫面曝光後引發熱議，不少網友痛批缺乏公德心，也擔心少數人的不當行為，影響景點未來持續開放。

張清良表示，景點所在土地由他承租，走紅後仍堅持免費開放，希望帶動地方觀光，讓更多遊客認識華源，也促進咖啡及農特產品銷售，增加在地農民收入。他還自費設置安全告示牌，即使遭颱風吹毀，也會重新製作，希望提供遊客更安全的遊憩環境。

然而，讓他最無奈的是，部分遊客拍完照後，將飲料杯、寶特瓶及菸蒂隨意丟棄，「我整天都在那邊清垃圾，忙完自己的工作，還要再上山整理環境。」他形容，現場菸蒂多到「像下雪一樣」，每天都得花不少時間清理。

來自高雄的遊客陳小姐表示，她是第一次到天空之鏡，現場景色比照片還漂亮，看到有人亂丟垃圾真的很可惜，「這麼美的地方應該靠大家一起維護，垃圾自己帶走並不困難，不然最後受影響的是所有遊客。」

另一名來自台中的林先生也說，地主願意免費開放土地讓大家拍照已經很難得，如果因為少數人缺乏公德心，導致景點未來關閉，實在令人遺憾，希望大家都能尊重地主、珍惜環境。

張清良也呼籲，遊客上山拍照時除應注意行車安全、減速慢行，更要將垃圾及菸蒂自行帶離現場，「不要造成地方居民的困擾。」他希望大家一起維護華源「天空之鏡」的美景，讓這處台東知名景點能夠永續開放，成為遊客與地方共享的珍貴資源。

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