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從煙火到水舞 台東池上3年公民科學監測催生觀光新模式

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今年池上鄉大坡池鷺科與雁鴨科動物明顯未受水舞影響。圖／池上青年培力工作站提供
今年池上鄉大坡池鷺科與雁鴨科動物明顯未受水舞影響。圖／池上青年培力工作站提供

台東縣池上鄉大坡池熱氣球光雕音樂會今年首度取消煙火，改以水舞展演，背後關鍵來自連續3年的公民科學監測成果。由國家發展委員會池上青年培力工作站號召居民持續記錄活動期間環境音量及鳥類行為，相關數據促使地方重新檢視活動對生態的影響，也讓觀光活動朝向兼顧自然保育方向調整。

池上青年培力工作站表示，今年已是連續第3年號召鄉親參與公民科學調查，於活動期間記錄現場音量、鳥類種類及行為變化。前兩年監測發現，煙火施放期間曾有部分鳥類出現受驚飛離及活動改變情形，相關數據也成為地方討論活動形式的重要依據。

今年活動改採水舞展演後，工作站指出，監測期間現場最高音量約70分貝，周邊鳥類仍持續停棲、覓食及移動，未觀察到受驚飛離或明顯異常行為，顯示調整活動形式後，有助降低對生態棲地的干擾。

池上青年培力工作站計畫主持人、熊良心執行長林耿弘表示，感謝3年來持續投入調查的居民與青年，透過數鳥、測量分貝及記錄鳥類行為，讓生態影響有具體數據支持，不再只是主觀感受，也成為公共決策的重要依據。

林耿弘也肯定池上鄉公所願意採納公民科學調查成果，將煙火改為水舞。他表示，這項改變並非單一單位促成，而是居民長期監測、公所願意傾聽及地方共同累積證據的成果，也證明觀光發展與生態保育可以兼顧，關鍵在於政府是否願意依據數據調整管理方式。

池上青年培力工作站指出，大坡池既是重要觀光景點，也是鳥類棲地，連續3年的監測歷程，展現地方透過公民科學辨識自然風險、提出管理對策的成果，未來也將持續推動生態監測，作為地方永續觀光及自然治理的重要參考。

台東縣池上鄉公所將大坡池煙火秀改水舞，有效降當生態衝突。圖／池上青年培力工作站提供
台東縣池上鄉公所將大坡池煙火秀改水舞，有效降當生態衝突。圖／池上青年培力工作站提供

池上鄉在地青年與鄉親投入觀光與活動衝擊的監測已經第三年。圖／池上青年培力工作站提供
池上鄉在地青年與鄉親投入觀光與活動衝擊的監測已經第三年。圖／池上青年培力工作站提供

煙火 台東 觀光

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