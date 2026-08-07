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影／大武崙沙灘泳客未尋獲 基隆市府研議未來提早禁游違者重罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆研議未來在颱風到來前提早封閉海域，違者重罰。記者游明煌／攝影
基隆研議未來在颱風到來前提早封閉海域，違者重罰。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙沙灘昨29歲男泳客疑溺水失蹤，目前仍在持續搜救尚未尋獲，市長謝國樑今天說，在颱風來襲前海象惡劣，民眾應嚴禁從事任何水上活動以策安全，市府計畫未來將提前並擴大封鎖海灘的範圍，從管理層面加強預防措施。

市府產發處長蔡馥嚀說，昨外木山海域失蹤男子仍未尋獲，這次颱風偏向北部走向，基隆因此提早出現長浪，昨天上午10到11時海浪急遽發生變化，瞬息萬變的海流很難控制，未來研議在海警發生前能透過其他方式，採取預警性封閉，讓遊客不要進入外木山等海掝。

蔡馥嚀說，颱風海警發布後可以用災害防救法來處理，但尚未發布時，如有危險之虞時，未來會先行封閉時，將會和觀光署北觀處研議，考慮用水域遊憩管理辦法相關規定來裁罰，不會只是勸說，可處1萬到5萬元罰鍰。

根據中央氣象署資料，中度颱風白海豚目前位於台灣東北部海域，以每小時18公里速度向西北西移動，北部海域不排除發布海上颱風警報。預估8月7日至9日，北部平地累積雨量可達200至400毫米、山區350至500毫米，沿海地區已發布長浪警報。市府呼籲民眾避免前往海邊觀浪或從事水域活動，並提前完成居家防颱準備。

市府表示，將持續掌握最新颱風動態，視風雨發展情形適時調整災害應變中心開設層級，並滾動檢討各項應變措施，也提醒市民隨時留意最新氣象資訊及市府公告，共同做好防颱準備，將颱風可能造成的影響降至最低。

基隆研議未來在颱風到來前提早封閉海域，違者重罰。記者游明煌／攝影
基隆研議未來在颱風到來前提早封閉海域，違者重罰。記者游明煌／攝影

基隆 沙灘 溺水 謝國樑 失蹤 颱風

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