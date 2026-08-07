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白海豚暴風圈恐擦過北海岸 謝國樑：慎防豪大雨
中颱白海豚目前距離台灣約910公里，「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測，暴風圈可能擦過基隆北海岸及新北沿岸。基隆市政府今天上午召開颱風整備會議，預估9日最高日雨量達到200毫米。市長謝國樑說，基隆要慎防豪大雨，提醒民眾雨量過大時可能會有積淹水。
白海豚過去強度略為減弱，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍維持環流龐大、強風範圍廣泛的特性。白海豚颱風預計今天穿越日本沖繩，繼續西行，明天至周日緩慢通過台灣北方約250至280公里處。
依照目前預測，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈可能擦過基隆北海岸及新北沿岸，直接籠罩雙北、基隆及桃園的機率稍低，但仍無法完全排除。
謝國樑說，白海豚外圍環流預計會影響北台灣，基隆要慎防豪大雨，雨量過大時可能會有積淹水，今天上午開颱風整備會議要請各單位戒備，也請民眾特別注意。
謝國樑表示，颱風前海邊風浪都非常的大，絕對不適合任何海上、水上活動，未來會請產發處提早且範圍更大預警性封閉相關海域，呼籲民眾只要風浪、海浪大時不點靠近海邊。
氣象團隊預估，基隆8日最高日雨量可能達110毫米，9日最高日雨量可能達到200毫米，要慎防大潮時有積淹水。
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