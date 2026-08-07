聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚暴風圈恐擦過北海岸 謝國樑：慎防豪大雨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影
白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影

中颱白海豚目前距離台灣約910公里，「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測，暴風圈可能擦過基隆北海岸及新北沿岸。基隆市政府今天上午召開颱風整備會議，預估9日最高日雨量達到200毫米。市長謝國樑說，基隆要慎防豪大雨，提醒民眾雨量過大時可能會有積淹水。

白海豚過去強度略為減弱，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍維持環流龐大、強風範圍廣泛的特性。白海豚颱風預計今天穿越日本沖繩，繼續西行，明天至周日緩慢通過台灣北方約250至280公里處。

依照目前預測，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈可能擦過基隆北海岸及新北沿岸，直接籠罩雙北、基隆及桃園的機率稍低，但仍無法完全排除。󠀠

謝國樑說，白海豚外圍環流預計會影響北台灣，基隆要慎防豪大雨，雨量過大時可能會有積淹水，今天上午開颱風整備會議要請各單位戒備，也請民眾特別注意。

謝國樑表示，颱風前海邊風浪都非常的大，絕對不適合任何海上、水上活動，未來會請產發處提早且範圍更大預警性封閉相關海域，呼籲民眾只要風浪、海浪大時不點靠近海邊。

氣象團隊預估，基隆8日最高日雨量可能達110毫米，9日最高日雨量可能達到200毫米，要慎防大潮時有積淹水。

白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影
白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影

白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影
白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影

白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影
白海豚暴風圈可能擦過基隆、北海岸，謝國樑：慎防豪大雨積淹水。記者游明煌／攝影

謝國樑 白海豚颱風 基隆

延伸閱讀

白海豚亂父親節！暴風圈恐擦邊2縣市 直接籠罩北北基桃機率曝

白海豚周末龜速擦邊 粉專：北部陸地不排除被颱風暴風圈掃到

白海豚颱風明起連3天風雨浪最明顯 是否影響陸地關注路徑南北偏轉

白海豚颱風「南弱北強」不對稱結構 暴風圈周末將掠過北部近海

相關新聞

花蓮歷史建築…福住雙橋被消失？ 誤會一場

花蓮市歷史建築福住橋暨第二福住橋，多年前因日出大道施工被遷至和平路與南濱路口，網友近日發現雙橋不在原地，誤會遭拆除，大喊崩潰。縣府澄清，已移至南濱滯洪池永久安置，後續會由文化局協調修復事宜，回復原有歷史風貌。

避免颱風意外 基隆研議提前封閉海域

四名遊客前天在基隆市大武崙沙灘戲水，其中一人發生溺水失蹤，至昨午尋獲時已罹難。市長謝國樑說，在颱風來襲前海象惡劣，民眾應嚴禁從事任何水上活動以策安全，市府計畫未來將提前並擴大封鎖海灘範圍，從管理層面加強預防措施。

停車開門撞倒機車騎士 花蓮吉安鄉長室副主任涉酒駕請辭獲准

花蓮吉安鄉公所鄉長室吳姓副主任，昨天停車後逕自打開車門要下車，撞倒機車騎士，警方到場處理吳男酒測超標，吳向警方坦言前一天晚上有喝酒，警詢後依公共危險罪送辦。吉安鄉公所今天表示，吳姓副主任已主動請辭獲准。

馬太鞍溪橋復建拚年底北上線通車 蘇花路廊運送鋼梁11日起夜間封閉

花蓮台9線馬太鞍溪橋去年9月遭堰塞湖洪災沖毀，公路局趕工復建，力拚年底北上線雙向通車。為運送復建用鋼梁，公路局11日起至9月1日，將於台9線東澳到南澳及和仁至崇德，執行道路封閉管制，提醒民眾留意。

橋不見了？花蓮歷史建築福住橋「消失」網友喊崩潰 原來是誤會

「橋不見了？」花蓮歷史建築福住橋暨第二福住橋，多年前因日出大道施工被遷至和平路與南濱路口，網友近日發現雙橋不在原地，誤會遭拆除，大喊崩潰。縣府澄清，已移至南濱滯洪池永久安置，後續會與文化局協調修復事宜，回復原有歷史風貌。

台東「天空之鏡」遭倒飲料亂丟垃圾 他天天清不完：菸蒂多到像下雪

台東太麻里鄉華源村知名打卡景點「天空之鏡」，近日遭民眾拍下一對遊客將飲料倒入蓄水池，並將飲料罐棄置現場，引發網友撻伐。地主兼華源村長張清良感嘆，景點免費開放供民眾拍照，卻得天天清理垃圾，滿地都是菸蒂，像下雪一樣，呼籲遊客發揮公德心，把垃圾隨手帶下山，共同守護美麗景觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。