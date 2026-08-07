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救護車7成空車返隊？台東消防局揭真相：多因拒就醫、放棄急救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
審計部指出台東縣消防局119無效報案及救護車空車返隊比例偏高，建議檢討勤務機制；消防局表示，多數無效報案為誤撥，空車返隊則多因民眾拒絕送醫或自行就醫。記者尤聰光／攝影
審計部指出台東縣消防局119無效報案及救護車空車返隊比例偏高，建議檢討勤務機制；消防局表示，多數無效報案為誤撥，空車返隊則多因民眾拒絕送醫或自行就醫。記者尤聰光／攝影

審計部最新審核報告指出，台東縣消防局119受理案件中無效報案達2萬3627件，占總受理案件58.28%；另緊急救護全年出勤4萬6633次，其中3萬2649次未送醫，空車返隊率達70.01%。建議縣府檢討相關作業機制，提高消防資源使用效益。消防局表示，加強宣導正確使用。

消防局表示，審計報告所稱的「無效報案」，並非多數都是民眾惡意謊報。各年度無效報案以「無聲或已掛斷」為最大宗，主要是民眾誤觸手機、誤撥119後即掛斷，指揮中心都會逐一回撥確認；另少數兒童嬉戲誤撥等情形，經值勤人員即時宣導教育後，大多未再發生重複誤撥。

至於救護車空車返隊的主要原因，也並非派遣失當，而是現場傷病患或家屬拒絕由救護車送醫、自行就醫或由家屬接送；也有是患者狀況好轉，家屬於救護車抵達前取消報案，或車禍傷者經現場包紮處置後拒絕送醫，以及到院前心肺功能停止（OHCA）患者家屬表達放棄急救等因素所致。

根據審計報告統計，台東縣消防局去年無效報案2萬3627件，占58.28%。報告指出，近三年無效報案比例皆維持在56%至60%之間，顯示消防受理案件中有相當比例未形成實際救援需求，建議持續檢討勤務運作及提升資源配置效率。

另在緊急救護勤務方面，共出勤4萬6633次，其中實際送醫1萬3984次，占29.99%；未送醫空車返隊則有3萬2649次，占70.01%。其中，以「未運送」因素1萬7260次最多，占空車返隊案件51.92%。建議可進一步分析未送醫原因，提高救護資源使用效益。

此外，審計部也建議，因台東幅員遼闊、山區及偏鄉道路複雜，消防局應持續強化山域救援管理措施，包括在易迷途山域、部落及林道增設或改善路線指引、地圖及避難資訊，加強登山安全宣導，並評估導入科技輔助管理，提升災害防救資訊整合能力。

消防局表示，未來將持續透過臉書粉絲專頁、官方網站及各大新聞媒體，加強宣導正確使用119緊急報案專線；若查獲民眾無故撥打119或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護等案件，仍將依法舉發處理，以維護119緊急救災救護專線服務效能及珍貴的消防救護資源。

台東 救護車 緊急救護

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