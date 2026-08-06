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「JINHO宜蘭敬好生活」台灣文博會展出 循蘭陽溪走讀生活美學

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭敬好生活品牌的商品展設。圖／縣府提供
宜蘭敬好生活品牌的商品展設。圖／縣府提供

宜蘭縣政府「JINHO 宜蘭敬好生活」參與2026台灣文博會展出，展區規畫以宜蘭母親之河「蘭陽溪」為核心，引領民眾循著溪流脈絡，參觀品牌、了解故事與風土交織而成的宜蘭生活風景。活動在台北南港展覽館，展至8月12日。

「JINHO 宜蘭敬好生活」是全台第一個以城市為名的官方文創品牌，扶植在地文創業者、職人與青年創業品牌，成為串聯地方文化、生活風格與創新設計的重要平台。這次參與文博會包括敬好生活發展歷程、20組在地品牌故事、12處百大文化基地與文化聚落，展出超過 80 件以上優質選品，呈現敬好生活推動7年的成果縮影。

縣政府文化局今天到會場舉辦品牌媒合會，在國家級大型展場拓展宜蘭文創品牌的商業鏈結。參展品牌橫跨工藝、生活選物、地方飲食、永續創新等領域，包括以青花拓染詮釋地方工藝的「三星四季青花瓷」、將宜蘭土地融入陶作的「手腳日常」、推動林業永續「森學苑」、傳承天然製香工藝「己文堂香行」。

另有結合金棗循環設計的「囍感生活」、轉譯地方文化的「跡地」，金柑文化的「橘之鄉」，並邀請宜蘭傳藝園區-全聯善美的文化藝術基金會展出「好運龜來 GOOD LUCK」系列文創設計，展現傳統文化透過創新轉譯融入當代生活的成果。

文化局表示，「JINHO 宜蘭敬好生活」不只是品牌名稱，更是生活態度與文化價值，期待透過台灣文博會這樣的國家級文化平台，讓更多人認識宜蘭品牌背後的人文故事、職人精神與永續理念，邀請大家走進南港展覽館1館k4-004展區參觀。

「JINHO宜蘭敬好生活」正舉辦新年度品牌徵選中，歡迎有興趣品牌業者報名，創造更多走向市場、邁向國際的無限可能。徵選詳情請至FB粉絲頁查詢https://www.facebook.com/yilanjinho/。

宜蘭敬好生活品牌媒合會中，業者進行品牌故事介紹。圖／縣府提供
宜蘭敬好生活品牌媒合會中，業者進行品牌故事介紹。圖／縣府提供

三星四季青花瓷主理人介紹品牌故事。圖／縣府提供
三星四季青花瓷主理人介紹品牌故事。圖／縣府提供

「手腳日常」主理人介紹品牌故事。圖／縣府提供
「手腳日常」主理人介紹品牌故事。圖／縣府提供

宜蘭敬好生活品牌最近參與台灣文博會展出，地點位於南港展覽館1館k4-004展區。圖／縣府提供
宜蘭敬好生活品牌最近參與台灣文博會展出，地點位於南港展覽館1館k4-004展區。圖／縣府提供

宜蘭敬好生活品牌業者最近參加台灣文博會展出，展至本月12日。圖／縣府提供
宜蘭敬好生活品牌業者最近參加台灣文博會展出，展至本月12日。圖／縣府提供

<a href='/search/tagging/2/宜蘭縣' rel='宜蘭縣' data-rel='/2/249349' class='tag'><strong>宜蘭縣</strong></a>政府舉辦敬好生活品牌媒合會。圖／縣府提供
宜蘭縣政府舉辦敬好生活品牌媒合會。圖／縣府提供

蘭陽溪 宜蘭 宜蘭縣

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