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台東太麻里金針花季到…公所山區增指引牌 警方提醒有交管

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣太麻里鄉金針花季本月登場，鄉公所表示，千鶴亭、雙乳峰等景區陸續開花，未來數周將進入最佳賞花期。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉金針花季本月登場，鄉公所表示，千鶴亭、雙乳峰等景區陸續開花，未來數周將進入最佳賞花期。記者尤聰光／攝影

台東縣太麻里鄉金針花季本月登場，但金針山區產業道路四通八達，以往不少遊客循衛星導航開到狹窄道路、甚至迷路，太麻里鄉公所表示，今年特別在金針山沿線重要路口及路段，增設醒目的賞花指引牌，也籲勿過度依賴導航系統。

南迴太麻里金針山花田位於海拔八百至一千兩百公尺間，每年七至九月是金針花盛開季節，近來賞花人潮逐漸增加。公所表示，目前千鶴亭、雙乳峰等景區陸續開花，花況預計由高海拔逐漸向低海拔延伸，未來數周將進入最佳賞花期。

太麻里鄉公所在金針山沿線重要路口增設賞花指引牌，避免遊客導航誤入狹窄道路，甚至迷失方向。記者尤聰光／攝影
太麻里鄉公所在金針山沿線重要路口增設賞花指引牌，避免遊客導航誤入狹窄道路，甚至迷失方向。記者尤聰光／攝影

不過金針山區產業道路四通八達，不少遊客依照導航指示，過去常發生誤駛到狹窄或非主要道路，甚至迷失方向，鄉公所表示，為此特別強化沿線導引系統，在重要路口設置「金針花季賞花路線」指示牌，希望讓民眾能更順利、安全抵達各賞花景點。

公所也指出，今年「賞花專車」將於本月十日至九月十三日行駛，串連花海、美食及導覽體驗。警方提醒，山區道路狹窄，花季期間山區有交通管制，並禁止甲類大客車上山，小巴平日可行車至雙乳峰，民眾上山前可先留意路況資訊。

賞花 金針花 迷路

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