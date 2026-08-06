基隆六合停車場協調會 台肥允2周內提供土地租約解決爭議

台肥公司委外經營基隆六合停車場爭議，基隆市政府、台肥公司、富山停車場公司及立委林沛祥辦公室今晚開協調會達成共識，台肥公司同意2周內提供土地租用合約及土地使用同意書給富山停車場公司，協助業者依法完成相關程序合法經營。市府表示，會在收到文件1周內核發許可。

林沛祥晚間指出，六合停車場近期受到許多市民朋友關心，大家最在意的，不是政治口水，而是停車問題能不能真正解決，他將追蹤後續辦理進度，協助跨機關溝通協調。

基隆市政府邀集台肥公司、富山停車場公司及林沛祥立委辦公室召開協調會，各方開誠布公、充分交換意見，並達成初步共識，台肥公司同意於2周內提供土地租用合約及土地使用同意書予富山停車場公司，協助業者依法完成相關程序，讓六合停車場能夠持續合法經營。

林沛祥表示，將協助富山停車場公司向台灣電力公司申請電動車充電樁，加速完成相關設施建置，提供市民便利、完善的停車環境。近年政府積極推動2050淨零排放政策，交通部也依停車場法訂定電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法，規範符合條件的公共停車場應逐步設置電動車充電專用停車位及充電設施。

林沛祥說，未來公共停車場除了提供停車服務外，更必須兼顧電動車充電需求，因此供電容量、電力配置及充電設備規劃都必須提前完善，才能符合中央法規及未來使用需求。基隆的建設，不該停留在政治對立，而是需要中央、地方及公股事業共同合作。