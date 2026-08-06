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宜蘭潮流文化藝術祭登場！ 戶外演唱會、街舞競賽、K歌派對嗨翻

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會與戶外K歌等多項體驗。圖／文化局提供
《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會與戶外K歌等多項體驗。圖／文化局提供

2026宜蘭潮流文化藝術祭即將登場，系列活動《街頭造浪》主題展本月8日率先在中興文創園區登場，重頭戲放在22、23日，包括潮放演唱會、戰鬥陀螺賽、潮生活實驗場等，此次活動不只是展演與競技的舞台，更透過藝術、音樂、親子參與及生活文化體驗，拓展潮流文化及城市創新動力。

宜蘭潮流文化藝術祭以「街頭造浪」為主題，文化局表示，今年內容全面升級，首度推出「戰鬥陀螺賽」、「潮生活實驗場」系列活動，並延續歷年深受歡迎的國際街舞大賽、滑板競賽、校際聯合舞展、潮放演唱會、主題藝術展及潮流市集外，從藝術創作、競技賽事、音樂展演到生活體驗，呈現多元潮流文化。

主題展8日在中興文創園區登場，聚焦街頭文化如何從城市街角逐步走進日常生活及藝術場域，透過塗鴉創作、裝置藝術、刺青文化、潮流設計等多元形式，帶領觀眾重新認識街頭文化自由創作，展出地點位於54號建物，展期至8月23日。

年輕世代喜愛的「潮放演唱會」升級演出規格，邀請鼓鼓呂思緯、FEniX、羅百吉、潮州土狗、潤少及幽靈水晶等6組人氣卡司接力演出，橫跨流行、唱跳、電音與嘻哈等多元風格，透過跨世代的音樂能量，讓中興文化創意園區化身為大型戶外潮流派對，帶來結合音樂、藝術與潮流文化的新體驗。

除了展覽與演出，活動期間舉辦國際街舞大賽、滑板競賽、校際聯合舞展及風格市集，並規劃深受親子與年輕族群喜愛的「戰鬥陀螺賽」，串聯跨世代共同的童年記憶。

「潮生活實驗場」系列活動則安排晨光瑜珈、大地之舞、城市黑膠點播機、嘻嘻哈哈運動會及「國語作業簿」戶外K歌派對，讓遊客參與體驗，感受潮流文化融入日常生活的不同樣貌。戰鬥陀螺賽採收費報名，更多免費活動報名資訊請至中興文創園區臉書查詢。

《國際街舞大賽》吸引眾多國內外高手參與，圖為去年的精彩賽照。圖／文化局提供
《國際街舞大賽》吸引眾多國內外高手參與，圖為去年的精彩賽照。圖／文化局提供

《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會與戶外K歌等多項體驗。圖／文化局提供
《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會與戶外K歌等多項體驗。圖／文化局提供

《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會與戶外K歌等多項體驗。圖／文化局提供
《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會與戶外K歌等多項體驗。圖／文化局提供

《滑板大賽》今年擴大為招式對決、極限加速及親子接力等多種賽事，圖為去年的精彩賽照。圖／文化局提供
《滑板大賽》今年擴大為招式對決、極限加速及親子接力等多種賽事，圖為去年的精彩賽照。圖／文化局提供

《潮生活實驗場》邀請知名派對品牌「國語作業簿」主持。圖／文化局提供
《潮生活實驗場》邀請知名派對品牌「國語作業簿」主持。圖／文化局提供

《潮極限對決-戰鬥陀螺賽》首度登場，歡迎親子團隊報名。圖／文化局提供
《潮極限對決-戰鬥陀螺賽》首度登場，歡迎親子團隊報名。圖／文化局提供

《潮放演唱會》超強卡司正式公開。圖／文化局提供
《潮放演唱會》超強卡司正式公開。圖／文化局提供

宜蘭 演唱會 街舞 派對

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