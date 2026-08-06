礁溪路與和平路口車禍頻傳 議員會勘增設左轉道、調整號誌護安全

宜蘭礁溪路四段與和平路口車禍頻傳，縣議員林聰池今天邀集相關單位辦理會勘，決定在路口增設汽車左轉專用道，短期內先由縣府調整3色號誌秒數，接下來分成兩階段進行，明年4月完成人行專用道、7月完成汽車左轉專用道，確保用路人安全。

礁溪路四段屬於台9線主幹道，車流相當多，最近3年在和平路口發生14起車禍，其中逾七成是A2（受傷）等級事故，肇事率在當地排名數一數二，引起關切；經當地多位民代、村長及居民陸續陳情反映安全問題，促成林聰池議員安排協調相關單位辦理此次會勘。

林聰池表示，該處是礁溪地區交通要衝，周邊銜接住宅社區，也是前往五峰旗風景區、抹茶山、德陽路、湯圍溝公園等重要替代道路，車流量大、動線複雜，一不小心就釀成交通意外。

附近哲思書棧老闆呂健吉表示，這個路口車禍非常多，之前也曾發生憾事，並非當場死亡，而是送醫搶救後往生，所以沒有歸類到A1車禍，籲請相關單位正視路口安全問題。

大忠村長張介壽說，村內的大忠路與和平路的路口，同樣是車輛左轉時容易發生車禍的路段，之前大忠路口在林議員爭取下設置左轉專用道後，肇事率明顯下降，希望和平路口也能比照辦理。

全案涉及公路局頭城工務所、宜蘭縣政府及礁溪鄉公所權責。礁溪鄉公所說，人行專用道預計於明年4月動工；頭城工務段段長林士智表示，若公所確定施工期程後，即可接續進行左轉專用道工程，最快可望明年7月完工。

考量工程仍須1年時間，林聰池議員要求縣政府交通處在施工前，先行調整三色號誌秒數，讓往北向車流優先通行，爭取緩衝空間，藉此降低事故發生機率，會持續追蹤工程進度與號誌調整成效，確保改善計畫如期推動。

礁溪路四段屬於台9線主幹道，車流相當多，最近3年在和平路口發生14起車禍，其中逾七成是A2（受傷）等級事故，肇事率在當地排名數一數二，引起關切。記者戴永華／攝影