套袋降溫13.6度專利加持 宜蘭員山紅心芭樂搶鮮上市 每斤70~80元

極端氣候高溫來襲，宜蘭員山鄉在地農產「紅心芭樂」在花蓮區農業改良場研發專利技術指導下，品質甜度達11至12度，即日起搶鮮上市！代理縣長林茂盛今天與員山鄉農會及縣議員前往大枕山地區果園體驗採果，力薦「吃軟不吃硬」在地極品，呼籲消費者把握產季，品嘗好滋味。

員山鄉大枕山地區水源純淨、無工業污染，全鄉種植面積約40公頃、年產量逾1000公噸，產量高達全國九成，素有「紅心芭樂故鄉」美譽。林茂盛指出，員山紅心芭樂因果皮金黃透紅、果肉深紅且富含維生素C與茄紅素，每年一上市都相當搶手，深受市場肯定。

員山鄉農會總幹事游長峰表示，員山鄉是國內紅心芭樂最大產區，主要產季集中於每年8月至9月，以及11月至翌年2月。

面對盛夏烈日威脅與高溫燒傷，花蓮區農改場蘭陽分場特別研發「新型防曬套袋」專利。場長陳季呈表示，該套袋能有效替果實降溫達13.6度，大幅減輕高溫傷害，讓今年紅心芭樂的外觀與甜度表現亮眼，平均甜度達11至12度。

縣政府農業處表示，員山紅心芭樂成熟時，果皮由綠轉黃並帶有淡淡紅暈，果肉深紅，散發濃郁果香，挑選秘訣「軟Q而不軟爛」，與一般青皮爽脆的番石榴不同，果實富含維生素C及茄紅素，口感細緻，冰過更香甜。

目前員山紅心芭樂零售價格每台斤約70至80元，主要透過產地直銷及宅配方式供應市場，歡迎消費者即日起前往員山鄉枕山地區果園選購或洽員山鄉農會訂購，品嘗最道地的蘭陽盛夏果香。員山鄉農會（03）922-2161分機22。

代理縣長林茂盛今天與員山鄉農會理事長陳俊宇、縣議員等人力薦「吃軟不吃硬」的紅心芭樂，呼籲消費者把握產季，品嘗好滋味。記者戴永華／攝影