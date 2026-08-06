台東捷地爾再現偷倒廢棄物 24小時監控全力追查人車

台東縣政府為維護知本捷地爾區域整體環境整潔，防杜民眾任意棄置垃圾及廢棄物，已在區域內多處設置24小時錄影監控系統，並安排保全每日巡守，環保局也配合加強稽查。近日稽查人員再度發現有人在當地棄置家庭垃圾，縣府已調閱監視器畫面及巡守資料，全力追查涉案人車。

觀光發展處表示，捷地爾區域及聯外道路已建置多處全天候監視設備，並結合保全巡守及環保局稽查，希望遏止非法棄置垃圾及廢棄物行為。根據監控資料，近期已成功查獲違法傾倒垃圾及營建廢棄物的人車，相關事證已移請檢警單位依法偵辦。

然而，日前巡查人員仍發現有人將家庭垃圾棄置於捷地爾區域，觀光處已立即調閱監視器影像及巡守紀錄，積極追查涉案人車身分，強調無論是家庭垃圾、營建廢棄物或事業廢棄物，只要查獲違法棄置，都將依法究辦。

觀光處指出，乾淨的土地與良好的生活環境需要全民共同維護，提醒民眾及業者切勿心存僥倖，應依規定透過合法管道清運及處理廢棄物，避免因一時方便而觸法。

縣府表示，依棄物清理法規定，任意棄置廢棄物可處相關罰鍰；若涉及刑事責任，將移送司法機關偵辦。呼籲民眾若發現可疑車輛進出、疑似非法傾倒垃圾或廢棄物情形，可協助拍照、錄影蒐證，並向縣府觀光發展處或警方通報，共同守護台東珍貴的自然環境。