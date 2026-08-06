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走進太魯閣族部落聽山谷之聲 「破曉」音樂節邀旅人深度體驗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
地景藝術由藝術家攜手部落長者與青年打造大型藝術裝置，將地方故事、文化記憶及自然景觀融入作品圖／縱管處提供
地景藝術由藝術家攜手部落長者與青年打造大型藝術裝置，將地方故事、文化記憶及自然景觀融入作品圖／縱管處提供

花東縱谷國家風景區管理處主辦、兒路創作藝術工寮執行的「2026山谷音樂節《rmdax｜破曉》」，將於11月14日至15日在花蓮縣秀林鄉銅門部落登場。活動結合音樂演出、地景藝術、GAYA生活體驗、藝術工作坊及山谷藝術市集，邀請民眾走入部落，以多元感官體驗認識太魯閣族文化與山林之美。

縱管處表示，「rmdax」在太魯閣族語中意指破曉、黎明初現，象徵新的開始，也寓意文化的延續與世代傳承，今年活動以「破曉」為主題，透過音樂、藝術與文化交流，帶領旅人重新認識土地與部落，感受自然環境所孕育的生活智慧與文化價值。

音樂演出將從午後延續至夜晚，邀集部落長者、青年、母語創作者及金曲音樂人同台演出，內容涵蓋傳統歌謠、原創音樂及當代創作，以跨世代、跨族群的形式呈現山谷獨特聲景，今年更首度採用中英雙語主持，盼吸引更多國內外旅客參與，透過音樂交流認識花蓮原住民族文化。

地景藝術則以「大手帶小手」為創作主軸，由藝術家攜手部落長者與青年打造大型藝術裝置，將地方故事、文化記憶及自然景觀融入作品，展現部落生命力與文化傳承精神。

縱管處指出，活動期間也規畫藝術工作坊及GAYA生活體驗，由部落族人帶領民眾深入山林，以小班制走讀方式分享獵場倫理、流域知識與生活工藝，讓參與者理解人與自然共生的文化精神；山谷藝術市集則集結特色美食、飲品、文創商品及手工藝品牌等。

縱管處長許宗民表示，山谷音樂節長期以藝術作為連結部落、土地與社會的重要媒介，今年希望透過音樂、藝術與文化體驗，促進旅人與地方更深層的交流，邀請民眾11月走進銅門部落，在山谷間感受太魯閣族文化魅力與「破曉」所象徵的希望與新生。

山谷音樂節將於11月登場，邀集部落長者、青年、母語創作者及金曲音樂人同台演出。圖／縱管處提供
山谷音樂節將於11月登場，邀集部落長者、青年、母語創作者及金曲音樂人同台演出。圖／縱管處提供

山谷音樂節將於11月登場，邀集部落長者、青年、母語創作者及金曲音樂人同台演出。圖／縱管處提供
山谷音樂節將於11月登場，邀集部落長者、青年、母語創作者及金曲音樂人同台演出。圖／縱管處提供

太魯閣 音樂 花東縱谷

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