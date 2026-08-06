六合停車場停業爭議有解 台肥點頭給租約 謝國樑：文到1周內核可

有近600汽車車位的基隆六合停車場停業爭議延燒多日，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨晚邀集台肥公司、富山公司召開協調會。台肥代表說，經審慎評估同意辦理後續租賃事宜。基隆市長謝國樑今天回應說，請台肥盡快把租約給業者，讓業向交通處申請，市府會盡快在收到文件1周後核發停車場使用許可。

台肥副總鍾俊銘昨晚說，台肥顧及當地民眾需求及公共利益、社會責任，經審慎評估，同意辦理後續租賃事宜，解決大家的問題。

市府今天上午說明六合停車場爭議案，謝國樑說，昨天議長童子瑋跳出來協調，市府也表達感謝。依規定非自身土地申請做停車場使用時，必須檢附土地使用證明（即租約）。市府立場相當清楚，只要台肥公司盡速將土地租約提供給業者，業者向市府交通處提出申請後，市府會趕快核發土地使用許可。

謝國樑表示，他們就是本於誠意，誠懇地和台肥公司協商，請台肥趕快拿出新的租約，租大租小都可以，台肥是國營事業，對基隆民眾的權益要顧及。

謝國樑提及，目前台肥有意在六合停車場另申請設置「大客車驗車場」，然而大客車頻繁進出市區精華地段驗車，將對當地交通造成嚴重阻塞，並帶來安全疑慮。基於市政發展需求與整體交通考量，市府難以同意大客車驗車場之建照申請，並再次呼籲台肥作為國營事業，應重視地方民意與社會責任，在與市府達成共識前，應持續以提供市民停車服務為優先。

市府秘書長謝孝昆說明，在業者補齊文件並完成申請前，目前仍屬於輔導期，現現場停車場可繼續營運供市民停放，絕無直接將停車場收回或強制中斷營運之情事。

針對「台肥一廠」未來的規畫，謝孝昆提到，台肥一廠與二廠皆為基隆極其珍貴的土地發展資源，攸關城市的整體產業布局。台肥先前曾規畫將面積約14 公頃的台肥一廠作為「土資與汙泥處置場」，但市府認為該區鄰近協核電廠、地理交通便利，且都市計畫已劃定為工業區，具備極佳的產業發展條件。

目前市府正積極推動 AI 產業發展，並全力爭取「AI 數據資料中心」落腳基隆。台肥一廠在電力供應、土地面積及法規彈性上均非常適合，應朝向最佳產業效益的方向去發展，而不宜做為具有環境負外部性的土資污泥場。市府將持續與台肥進行短、中、長期規劃的溝通與協商。

謝國樑表示，市府對於促進地方發展與維護市民權益的立場十分堅定，不論是交通居住、就業經濟或是產業轉型，都以市民的最佳利益為出發點。市府將持續本於誠意與台肥公司展開協商，但在未有共識之前，仍要以停車場為主。