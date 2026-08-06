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台東太麻里金針花季登場 沿線新設賞花指引牌 避免遊客導航迷航

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
每年7月至9月都是金針花盛開季節，金黃色花海吸引大批遊客及攝影愛好者上山。記者尤聰光／攝影
每年7月至9月都是金針花盛開季節，金黃色花海吸引大批遊客及攝影愛好者上山。記者尤聰光／攝影

台東縣太麻里鄉金針花季8月登場，為避免遊客上山賞花時因衛星導航誤導而迷途，公所今年特別在金針山沿線重要路口及路段增設醒目的賞花指引牌，協助民眾循正確路線前往各賞花景點，也提醒遊客盡量依循沿途指標行駛，不要過度依賴衛星導航，以免誤入產業道路迷途。

鄉公所表示，金針山區產業道路四通八達，過去曾有不少遊客依照導航指示，誤駛至狹窄或非主要道路，甚至迷失方向，因此今年特別強化沿線導引系統，在重要路口設置賞花指示牌，希望讓民眾能更順利、安全抵達各賞花景點。

公所指出，南迴太麻里金針山花田位於海拔800至1200公尺間，因氣候及土壤條件適宜，每年7月至9月都是金針花盛開季節，吸引許多攝影愛好者及遊客上山賞花。目前包括千鶴亭、雙乳峰等景區已陸續開花，預計花況將由高海拔逐漸向低海拔延伸，未來數週將進入最佳賞花期。

除完善交通導引，今年「賞花專車」也將於8月10日至9月13日行駛，串聯花海、美食及導覽體驗，讓遊客免去自行開車找路的困擾，輕鬆漫遊金針山，享受夏季限定的金黃花海美景。

公所呼籲，暑假期間賞花人潮將逐漸增加，民眾上山前可先留意路況資訊，依循沿線賞花指示牌行駛，共同維護山區交通安全，快樂出遊、平安返家。警方特別提醒，山區道路狹窄，花季期間山區有交通管制，並禁止甲類大客車上山，小巴平日可行車至雙乳峰。

台東縣太麻里鄉公所今年在金針山沿線重要路口增設賞花指引牌，提醒遊客依循路標前往各賞花景點，避免衛星導航誤導誤入產業道路，提升花季交通安全。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉公所今年在金針山沿線重要路口增設賞花指引牌，提醒遊客依循路標前往各賞花景點，避免衛星導航誤導誤入產業道路，提升花季交通安全。記者尤聰光／攝影

太麻里鄉金針山區產業道路四通八達，民眾上山不要過度依賴衛星導航，以免誤入產業道路迷途。記者尤聰光／攝影
太麻里鄉金針山區產業道路四通八達，民眾上山不要過度依賴衛星導航，以免誤入產業道路迷途。記者尤聰光／攝影

賞花 台東 迷航

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