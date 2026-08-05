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六合停車場重大轉折台肥同意續租 童子瑋：市府發證即可合法經營

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對六合停車場可能停業爭議，民進黨市長參選人議長童子瑋今晚到智誠里民活動中心，邀集台肥公司、富山公司及在地里長召開協調會。圖／童子瑋辦公室提供
針對六合停車場可能停業爭議，民進黨市長參選人議長童子瑋今晚到智誠里民活動中心，邀集台肥公司、富山公司及在地里長召開協調會。圖／童子瑋辦公室提供

針對六合停車場可能停業爭議，民進黨市長參選人議長童子瑋今晚到智誠里民活動中心，邀集台肥公司、富山公司及在地里長召開協調會。台肥代表說，經審慎評估同意辦理後續租賃事宜，解決大家的問題。童子瑋說，只要基隆市政府核發停車場登記證，六合停車場就能合法營業，喊話市府應盡速發證，不要再讓行政延宕影響市民權益。

台肥公司副總黃瑞楨、副總兼發言人鍾俊銘、富山公司負責人張仲霆等人都出席協調會，地方人士也有參與，民眾擔心未來會無處停車。

鍾俊銘說，感謝童議長協調關心，台肥是上市民營公司，要兼顧公司的治理、股東的權益及依法管理土地的責任，重視當地民眾需求及公共利益、社會責任，經大家協調，台肥經審慎評估，同意辦理後續租賃事宜，解決大家的問題。富山張仲霆表示，有意願再經營六合停車場，但停車證申請沒有下文，請議長再協助關心。

童子瑋表示，六合停車場長期提供周邊居民、通勤族及大型車輛停放，一旦停止營運，將造成數百輛車無處可停，也會大幅加劇周邊道路與社區交通壓力。去年7月29日，富山公司就已向市府申請停車場登記證，直到今年6月30日租約期滿為止，台肥公司與富山公司之間仍有租約，期間長達11個月，但市府始終沒有核發停車場登記證。也就是說，去年一整年並不是沒有租約，而是市府沒有發證。

童子瑋說，市府去年8月5日首次退件，要求業者修正面積變更問題，業者也已在去年9月9日重新送件完成變更，距今同樣已經將近11個月。業者在協調會中表示，這段期間市府陸續提出包含指定建築線、增設車位顯示器等過去未曾出現的要求，一項接著一項，直到今天為止，停車場登記證仍然沒有核發。

童子瑋表示，謝國樑市長先前稱本案與台肥要設置驗車廠有關，市府與台肥有不同意見，但經他詢問後，實際情況是停車場區域與驗車廠區域，是兩塊不同地號、兩份不同租約，也分屬兩家不同業者，停車場與驗車廠完全獨立、沒有關係。市府不應混淆視聽，把不相干的議題拿來模糊焦點。

針對六合停車場可能停業爭議，民進黨市長參選人議長童子瑋今晚到智誠里民活動中心，邀集台肥公司、富山公司及在地里長召開協調會。圖／童子瑋辦公室提供
針對六合停車場可能停業爭議，民進黨市長參選人議長童子瑋今晚到智誠里民活動中心，邀集台肥公司、富山公司及在地里長召開協調會。圖／童子瑋辦公室提供

台肥公司副恐兼發言人鍾俊銘（右三）、黃瑞楨副總（右二）、富山公司負責人張仲霆（右一）及議長童子瑋（右四）。圖／童子瑋辦公室提供
台肥公司副恐兼發言人鍾俊銘（右三）、黃瑞楨副總（右二）、富山公司負責人張仲霆（右一）及議長童子瑋（右四）。圖／童子瑋辦公室提供

台肥 童子瑋 停車場

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