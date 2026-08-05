影／六合停車場停業 基市府澄清：從未要求退場喊話台肥續租解套

基隆六合停車場停業爭議，基隆市政府副秘書長陳耀川與副發言人吳禹辰今晚澄清，停車場無法繼續營運的主因，為地主台肥決定不再續租，並要求業者於8月31日前返還土地，絕非市府要求業者退場。市府喊話台肥，將土地續租給現有業者解套，保障在地居民停車權益。

陳耀川表示，考量六合停車場長期肩負周邊居民的停車重任，市府在業者申請變更與重新登記期間，從未要求其停業。相反地，市府多次主動辦理現場會勘，積極輔導業者建置電動車充電樁及專用車位以符合最新法規，今年5月13日核發電動樁設置許可。

陳耀川指出，市府今年7月31日接獲業者主動通知，才得知台肥決定不再續租並要求限期還地，致使停車場難以繼續營運。該停車場與台肥的租約歷年皆採「一年一簽」模式，市府基於公共利益，向來全力支持其持續設置，絕無外傳主動要求退場之情事。

吳禹辰說，市長謝國樑極為重視市民的停車權益，已第一時間責成相關局處介入協助。市府後續將積極與台肥溝通協調，呼籲其優先考量在地民眾需求，爭取將土地續租予現有業者；倘若台肥有意收回自行經營，市府也承諾將提供專案協助，加速辦理相關設置與登記程序，以保障在地居民停車權益。