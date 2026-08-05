因應年底選舉 宜蘭地檢署宣導反賄選

因應今年底地方公職人員選舉，台灣宜蘭地方檢察署今天前往員山鄉公所，向相關人員宣導反賄選與反滲透法，呼籲共同維護選舉公正公平與民主價值。

宜蘭地檢署檢察長王柏敦今天前往員山鄉公所宣導時指出，公平選舉是民主政治的重要基石，除堅持「不買票、不賣票」外，也應提高警覺，慎防各類妨害選舉犯罪。

王柏敦說，近年常見的選舉犯罪包括虛遷戶籍，讓特定參選人當選，或是受境外勢力指示、委託或資助，以免費或不相當低價，招攬選民赴中國大陸或境外旅遊，並要求支持特定參選人，或是藉由選舉賭盤，影響選舉。

王柏敦表示，宜蘭地檢署將持續結合宜蘭縣政府及各機關推動反賄選、反滲透宣導，嚴查賄選、境外敵對勢力介入選舉。若民眾檢舉，經查證屬實者最高可獲新台幣2000萬元檢舉獎金，檢舉人身分依法嚴格保密。