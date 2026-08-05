串連花蓮景點 縱管處推鐵馬徐行縱谷挺光復鄉店家

串聯花蓮觀光糖廠、馬太鞍濕地、太巴塱部落及大農大富平森等景點，縱管處推出「徐行縱谷－騎見光復」自行車活動，藉以探索光復鄉的人文生態，支持光復鄉的店家與景點。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天表示，花蓮縣光復鄉擁有得天獨厚的自然生態與深厚的人文底蘊，「徐行縱谷－騎見光復」活動特別規劃經典且親民的騎乘路線，將於15日登場，從光復火車站出發，騎行路線平緩順暢，沿途迎著縱谷的稻浪與山色，以適宜的車速品味縱谷風光。

縱管處長許宗民指出，為鼓勵更多民眾支持自行車低碳旅遊，本次活動報名費僅新台幣200元，包含單車租借、餐盒及價值100元的自主補給消費券，希望透過活動邀請民眾腳踏雙輪實際以消費支持光復鄉的店家與景點，並達到永續旅遊的雙贏效果。

縱管處表示，為了讓騎行更增添趣味與深度，活動特別設計「五大特色站點集章尋寶」任務，分別為品味鐵道文化的光復車站、懷舊日式建築群的花蓮糖廠、阿美族文化核心的太巴塱部落、豐富生態的馬太鞍溼地休閒農業區、以及廣闊平地森林與絕美樹海隧道的大農大富平地森林園區，沿途完成集章，即可獲得活動限定的專業單車袖套。