六合停車場為何沒准？基市府：業者未依法提供租約指台肥不續租土地

台肥委外經營的六合停車場因租約到期新申請案未獲核定，面臨停止營運困境，基隆市政府今天說明，承租業者新申請案的面積與停車位數均變更，去年函退並輔導重新申請，仍未取得土地租約證明，市府才未核發停車場登記證。業者則表示，「因地主台肥公司不續租土地並限期8月31日前歸還土地」，才導致六合停車場無法繼續經營。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德指出，該土地長期出租作為停車場使用，代表周邊存在穩定且明確的停車需求，台肥若在沒有充分溝通、沒有提出替代方案的情況下停止出租，受影響的將是每天需要通勤、接送家人及返家停車的在地居民。

國民黨市議員韓世昱說，停車場業者還無法取得台肥的同意書，希望業者、台肥與市府三方能盡快坐下來協商，停車位不是政治籌碼。台肥應正視地方需求，公開透明說明決策過程，並提出具體解決方案，不能讓居民承擔停租決策所帶來的後果。

民進黨議員鄭文婷表示，交通處應召開跨局處協調會，並邀請業者與當地里長參與，給予業者合理的補正期限，並確保9月1日前完成核定，絕不能出現停車權益的空窗期，讓市民在9月陷入無處停車的窘境。

台肥昨天說，現行法令規定，路外公共停車場須經主管機關核備，並取得有效停車場登記證始得營業。這處土地2018年起出租經營停車場，業者承租8年多期間，曾三度取得市府核發登記證，但本次租約今年6月底屆滿前，「業者仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，所以依契約辦理土地返還及後續點交作業。」

基隆市政府今天說明申請經過及法令依據，市府表示，依「停車場法」規範，停車場申請者必須出具土地權利使用證明，如非土地所有人的承租者要先取得土地租約，市府才能核發停車場登記證。

市府說，六合停車場上一張登記證去年6月30日到期，業者表示台肥土地租約須至總公司簽核，業者取得土地契約於去年7月29日始送件，但所送申請面積與停車位數均變更，「縮減下方一塊擬做驗車場的用地」，與原設置許可及停車場登記面積及車位數不同，8月5日函退並輔導其重新申請變更後的停車場設置許可及停車場登記。

市府說，從去年到今年輔導申請期間，停車場並沒有證照，為照顧地方停車需求，市府從未要求停車場業者退場。停車場業者今年7月31日來電表示，「因地主台肥公司不續租土地並限期8月31日前歸還土地」，才導致六合停車場無法繼續經營。該停車場業者與台肥土地契約是每年續簽一次，後續將聯繫協調台肥續租土地給停車場業者或由台肥公司自行經營停車場使用，市府會積極協助輔導停車場設立。