快訊

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮ICG今閉幕國際總會給高度好評 盛讚志工熱情未來主辦城市壓力大

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
ICG執委會對花蓮縣府主辦賽事給予高度肯定，尤其青少年志工的熱情，讓他們留下深刻印象。記者王燕華／攝影
ICG執委會對花蓮縣府主辦賽事給予高度肯定，尤其青少年志工的熱情，讓他們留下深刻印象。記者王燕華／攝影

正在花蓮舉辦的國際少年運動會（ICG）今天閉幕。為迎接26國逾千名選手，大會動用許多年輕志工，執委會斯洛維尼亞籍會長Igor Topole今天給予高度評價。大學生許舒甯分享，原本以為只是翻譯，沒想到臨場許多突然狀況需要志工協調，4天服務結交許多好朋友，解決問題能力也提升，收穫滿滿。

ICG（International Children's Games）以城市為組團參賽單位，讓各國12歲到15歲青少年相互切磋，今年邁入第58屆，花蓮縣府爭取到主辦權，是第三次在台灣舉行，包含台灣、希臘、韓國、美國、肯亞、海地、以色列等26國、68座城市共1277名青少年選手齊聚花蓮，參與8個競技項目。

這場國際體育交流盛會經過3天賽事今天即將閉幕，ICG執委會會長Igor Topole、副會長韓國籍申哲源及蘇格蘭籍祕書長Hugh Waters，都給予大會團隊高度肯定，對志工服務、開幕表演、文化體驗等留下深刻印象，盛讚讓城市辨識度相當高，也說，未來主辦城市要超越恐怕會有很大壓力。

大會志工團隊尤其受肯定，申哲源說，許多年輕志工就算語言不通 ，也非常熱情打招呼，臉上堆滿笑容，他很好奇花蓮怎麼教育出這麼大方、熱情也會主動交流的新世代。

台北醫學大學學生許舒甯曾獲選縣府公費留美計畫到美國交換一年，這次擔任場館服務志工駐點田徑場。她笑說，原以為只是翻譯，可能「太無聊」帶了一本書，沒想到很多突發狀況，包括要幫外籍選手借用訓練器材等，忙到根本沒時間看書。

這次志工經驗讓她學習跨國團隊合作、解決問題的能力，還用台灣零食跟各國選手換到不少紀念徽章，收穫滿滿；宜昌國中學生李安右說，這次志工服務最大的收穫，就是學到很多不同國家的語言。

大會文宣組組長孫東志校長說，ICG並非競技為主賽事，更重要的是不同國家青少年友誼的連結，以及開拓國際視野。因此安排多項文化交流活動，請來許多志工協助，包括帶外籍選手逛夜市、到原住民文化館體驗等。

孫東志說，花蓮身為地主城市，超過百名選手參賽人數最多，不少學生是人生第一次與外國選手同場競技，盼在他們心中埋下種子，未來立志站上國際舞台挑戰更高的運動殿堂。

花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供

在台北醫學大學就讀的許舒甯暑假返鄉擔任ICG志工，讓她結交許多國內外好友，還用零食換到不少很有紀念意義的徽章。記者王燕華／攝影
在台北醫學大學就讀的許舒甯暑假返鄉擔任ICG志工，讓她結交許多國內外好友，還用零食換到不少很有紀念意義的徽章。記者王燕華／攝影

花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供

ICG執委會祕書長 Hugh Waters等人與青年志工擊掌。記者王燕華／攝影
ICG執委會祕書長 Hugh Waters等人與青年志工擊掌。記者王燕華／攝影

花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供

志工 花蓮 城市

延伸閱讀

花蓮承辦國際少年運動會 文化體驗及志工熱情獲讚賞

國際少年運動會會員大會在台舉行 地主兩代表成功連任

國際少年運動會花蓮登場 警動員國安級維安護賽事

國際語言學奧林匹亞競賽 台灣隊奪2銀4銅全員獲獎

相關新聞

影／六合停車場互嗆！童子瑋指市長腳麻聽不到 謝國樑批噴政治口水

台肥委外經營近600輛大型遊覽車、汽車停車位的基隆市六合停車場新申請案未過將關閉，引爆基隆人炸鍋，擔心無處可停車。民進黨市長參選人議長童子瑋今批市長謝國樑「不要什麼都弄成政治問題， 公文卡一年。」，質疑現在市長是謝國樑還是童子瑋？謝國樑則回擊，「指控絕非事實，大家都在競選市長，有些口水不要過於討論。」

六合停車場為何沒准？基市府：業者未依法提供租約指台肥不續租土地

台肥委外經營的六合停車場因租約到期新申請案未獲核定，面臨停止營運困境，基隆市政府今天說明，承租業者新申請案的面積與停車位數均變更，去年函退並輔導重新申請，仍未取得土地租約證明，市府才未核發停車場登記證。業者則表示，「因地主台肥公司不續租土地並限期8月31日前歸還土地」，才導致六合停車場無法繼續經營。

花蓮ICG今閉幕國際總會給高度好評 盛讚志工熱情未來主辦城市壓力大

正在花蓮舉辦的國際少年運動會（ICG）今天閉幕。為迎接26國逾千名選手，大會動用許多年輕志工，執委會斯洛維尼亞籍會長Igor Topole今天給予高度評價。大學生許舒甯分享，原本以為只是翻譯，沒想到臨場許多突然狀況需要志工協調，4天服務結交許多好朋友，解決問題能力也提升，收穫滿滿。

影／基隆市公車重建幹支線三級路網 童子瑋提公車四大改革

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四大改革策略，敦聘前交通部政務次長張政源擔任公共運輸總顧問，借重豐富的交通治理經驗，全面檢視並重整基隆公共運輸系統，打造符合市民需求的生活公車。

基隆南興市場一早掃街拜票 謝國樑：長樂65專案秋節首發6500元

基隆市長謝國樑今天一早啟動選舉模式，7點多直播到七堵南興市場掃街拜票，他逐一向攤商、民眾發送「長樂65專案」的扇子，謝國樑表示，今天特別向大家問好，他說，中秋節前會發放加倍的6500元敬老禮金。

六合停車場爆關閉爭議基隆人炸鍋 深夜他揭公文質疑卡1年圖什麼

有近600大型遊覽車、汽車停車位的基隆市六合停車場將關閉停止營運，這處基隆最大的停車場臨時喊卡讓很多月租車主炸鍋，擔心無處可停車，爆發爭議。民進黨市長參選人議長童子瑋昨深夜揭露業者向市府申請的公文，質疑「一張證要卡業者一整年，到底市府在圖什麼？」藍營今天將開記者會反擊，指台肥停租製造停車危機，質疑刻意做球童子瑋，居民權益成政治籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。