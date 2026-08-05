花蓮ICG今閉幕國際總會給高度好評 盛讚志工熱情未來主辦城市壓力大

正在花蓮舉辦的國際少年運動會（ICG）今天閉幕。為迎接26國逾千名選手，大會動用許多年輕志工，執委會斯洛維尼亞籍會長Igor Topole今天給予高度評價。大學生許舒甯分享，原本以為只是翻譯，沒想到臨場許多突然狀況需要志工協調，4天服務結交許多好朋友，解決問題能力也提升，收穫滿滿。

ICG（International Children's Games）以城市為組團參賽單位，讓各國12歲到15歲青少年相互切磋，今年邁入第58屆，花蓮縣府爭取到主辦權，是第三次在台灣舉行，包含台灣、希臘、韓國、美國、肯亞、海地、以色列等26國、68座城市共1277名青少年選手齊聚花蓮，參與8個競技項目。

這場國際體育交流盛會經過3天賽事今天即將閉幕，ICG執委會會長Igor Topole、副會長韓國籍申哲源及蘇格蘭籍祕書長Hugh Waters，都給予大會團隊高度肯定，對志工服務、開幕表演、文化體驗等留下深刻印象，盛讚讓城市辨識度相當高，也說，未來主辦城市要超越恐怕會有很大壓力。

大會志工團隊尤其受肯定，申哲源說，許多年輕志工就算語言不通 ，也非常熱情打招呼，臉上堆滿笑容，他很好奇花蓮怎麼教育出這麼大方、熱情也會主動交流的新世代。

台北醫學大學學生許舒甯曾獲選縣府公費留美計畫到美國交換一年，這次擔任場館服務志工駐點田徑場。她笑說，原以為只是翻譯，可能「太無聊」帶了一本書，沒想到很多突發狀況，包括要幫外籍選手借用訓練器材等，忙到根本沒時間看書。

這次志工經驗讓她學習跨國團隊合作、解決問題的能力，還用台灣零食跟各國選手換到不少紀念徽章，收穫滿滿；宜昌國中學生李安右說，這次志工服務最大的收穫，就是學到很多不同國家的語言。

大會文宣組組長孫東志校長說，ICG並非競技為主賽事，更重要的是不同國家青少年友誼的連結，以及開拓國際視野。因此安排多項文化交流活動，請來許多志工協助，包括帶外籍選手逛夜市、到原住民文化館體驗等。

孫東志說，花蓮身為地主城市，超過百名選手參賽人數最多，不少學生是人生第一次與外國選手同場競技，盼在他們心中埋下種子，未來立志站上國際舞台挑戰更高的運動殿堂。

花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供

在台北醫學大學就讀的許舒甯暑假返鄉擔任ICG志工，讓她結交許多國內外好友，還用零食換到不少很有紀念意義的徽章。記者王燕華／攝影

花蓮縣府主辦世界少年運動會，安排青年志工陪外籍選手逛夜市、欣賞原民表演，體驗在地文化。圖／花蓮縣府提供

ICG執委會祕書長 Hugh Waters等人與青年志工擊掌。記者王燕華／攝影