台東關山德高平交道6年未解害農機車頻卡軌 居民盼設號誌與平交道連動

台東縣關山鎮德高里因農路穿越鐵路後緊接台9線花東公路，兩者間腹地不足，農機車經常受困平交道，只能緊急拉起或撞斷柵欄脫困，當地居民陳情已長達6年，盼增設與平交道連動的交通號誌，卻遲遲未獲改善。鎮公所邀相關單位現勘，尋求解方。

關山鎮長彭成豐表示，經現場討論，鐵路及公路主管機關均表示，若中央決定推動改善，在技術及施工面都有配合的可行性，因此會勘初步決議將相關改善方案報請交通部統籌協調，希望盡快完成跨機關整合，提出兼顧鐵路與道路安全的改善措施。

德高里通往社區道路共有3處鐵路平交道，其中平交道與台9線距離過近，農用機具及大型車輛通過時，常因前方道路空間不足無法立即駛離，導致車身仍停留在鐵軌範圍內，一旦列車接近、平交道警示系統啟動，便可能發生車輛受困的危險情形。

為尋求解方，關山鎮公所邀集立委黃建賓服務處、縣議員陳宏宗服務處、鐵路局、公路局、道安會報小組及鎮民代表等單位前往現場會勘，實地了解平交道與省道銜接的交通狀況。

德高里長楊昌隆表示，目前平交道前後沒有規畫「避車道」，大型農機車車身較長，遇到前方車流停滯時，很容易卡在平交道上。為了避免列車撞擊，只能緊急拉起或撞斷平交道柵欄通過，平均約每兩個月就會發生一次，不僅危及行車安全，也擔心駕駛因此受罰。

他指出，地方自6年前便持續向相關單位陳情，希望比照其他地區設置交通號誌，並與平交道警示系統連動，在列車通過前提前管制台9線車流，讓大型農機車有足夠空間通過平交道，避免受困鐵軌，但至今仍未獲具體改善。

當地居民表示，每逢農忙期間，大型插秧機、曳引機及各式農用車輛往返頻繁，平交道受困情形更加明顯，若問題持續拖延，不僅影響農作業效率，更可能釀成重大交通事故，期待中央及相關單位儘速核定改善方案，讓農民能安心耕作、民眾安全通行。