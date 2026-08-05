花蓮承辦國際少年運動會 文化體驗及志工熱情獲讚賞

花蓮縣府承辦第58屆國際少年運動會（ICG）賽事進入尾聲，執行會長塔波爾（Igor Topole）表示，賽事過程感受到熱情及志工的用心接待，為接下來承辦的賽事城市設立極高的標準。

國際少年運動會執行委員會長塔波爾（IgorTopole）今天接受媒體聯訪表示，3天賽事走訪各場館，收到選手及親屬的回饋都很正向，尤其設有很多志工，用笑容及專業協助各國選手排除文化或語言障礙。

塔波爾讚賞，過去賽事常強調選手間的團結及努力，在花蓮的賽事中，更感受到團結之外，還有各國文化的融合，為未來主辦城市設立難以超越的高標準。

國際少年運動會執行委員會秘書長華特斯（HughWaters）也分享，花蓮縣府將文化交流及城市辨識度放大，讓選手在開幕表演、飲食、文化體驗上，讓人印象深刻，相信選手及親屬們會留下印象深刻的記憶，帶回各自國家擴散花蓮的正向城市形象。

國際少年運動會執行委員會副會長申哲源（音譯，Shin Chulwon）則說，不只照顧選手團隊，連親友團、觀眾也受到款待，透過大量的國際志工以東方國家少見的大方性格，即便語言不通，仍能熱情招呼，很好奇「花蓮是如何教育出大方、熱情且主動交流的新世代」。

擔任志工的許舒甯分享，原本以為是坐在櫃檯當語言翻譯的工作，實際發現現場突發狀況很多，從找水壺、協調練習器材，考驗她解決問題的能力，原本帶來打發時間的書，根本沒空看，每天都很充實，還用小餅乾換到不少徽章。

宜昌國中李安右說，參與志工努力克服內向的個性，展現熱情，看到各國選手回饋的笑容，就很有成就感，最大收穫就是學到很多不同語言。

第58屆國際少年運動會3日起至5日在花蓮舉行，共有田徑、游泳、3對3籃球、足球、網球、桌球、跆拳道及射箭等8項賽事，來自26個國家、68座城市近1300名12歲至15歲青少年選手參與。