快訊

影／員林滑板場成「鐵板燒」幼童一碰起水泡 實測可烤熟蛋、肉

科技股業績亮眼推升台股收漲1,250點重返季線 台積電收高85元

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆市公車重建幹支線三級路網 童子瑋提公車四大改革

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四大改革策略，敦聘前交通部政務次長張政源擔任公共運輸總顧問，借重豐富的交通治理經驗，全面檢視並重整基隆公共運輸系統，打造符合市民需求的生活公車。

童子瑋指出，基隆市公共運輸使用率超過三成，他走訪鄰里傾聽民意，聽到最多的聲音卻是公車班次不足、路線不合理、偏鄉轉乘不便、車輛老舊、司機長期缺工，以及智慧站牌不足等問題，導致民眾「等車時間比坐車時間還長」，夏天得頂著烈日、冬天冒著風雨候車，早已成為不少市民每天的共同經驗。

童子瑋表示，公車本來應該是提升生活品質的重要工具，而不是市民每天不得不承受的負擔，更不該讓第一線公車駕駛在設備老舊、人力不足的環境下辛苦工作。

童子瑋表示，張政源曾擔任台南市交通局長、副市長、交通部政務次長及台鐵局長，當年成功協助台南完成公共運輸改革、建立幹支線公車系統，也是總統賴清德特別推薦的交通專家。

針對改革方向，童子瑋說，將括重新規畫公車路網，建立幹線、支線及微循環三級路網，並導入小黃公車等彈性運輸服務；加速汰換老舊公車，優先採購低地板、無障礙及電動公車；提升公車駕駛薪資待遇及福利，補足駕駛人力缺口；同時全面建置智慧電子站牌及精準動態資訊系統，讓市民更方便掌握候車資訊，提升整體搭乘體驗。

張政源表示，未來會檢討現有輻射狀的公車路網，改為幹線為主、支線為輔，比如有的區可以區到區，不一定要繞經市中心，但會是大工程，會審慎評估。

童子瑋說，公車改革不是只有換新車，而是從路網規畫、車輛更新、駕駛人力到智慧管理的全面升級；路網會重整，精準服務市民，降低不必要的虧損及成本，偏遠山區就可以利用小黃來代替，避免浪費不必要的公車成本。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影

童子瑋 基隆 公車

延伸閱讀

高市長新一波PK戰 柯志恩競選官網上線 賴瑞隆市政願景公車上路

南市3條小黃公車上路 黃偉哲任內52條下周全到位

【即時短評】讓公車駕駛回歸運輸專業 別讓投訴文化促缺工雪上加霜

影／六合停車場互嗆！童子瑋指市長腳麻聽不到 謝國樑批噴政治口水

相關新聞

影／六合停車場互嗆！童子瑋指市長腳麻聽不到 謝國樑批噴政治口水

台肥委外經營近600輛大型遊覽車、汽車停車位的基隆市六合停車場新申請案未過將關閉，引爆基隆人炸鍋，擔心無處可停車。民進黨市長參選人議長童子瑋今批市長謝國樑「不要什麼都弄成政治問題， 公文卡一年。」，質疑現在市長是謝國樑還是童子瑋？謝國樑則回擊，「指控絕非事實，大家都在競選市長，有些口水不要過於討論。」

六合停車場爆關閉爭議基隆人炸鍋 深夜他揭公文質疑卡1年圖什麼

有近600大型遊覽車、汽車停車位的基隆市六合停車場將關閉停止營運，這處基隆最大的停車場臨時喊卡讓很多月租車主炸鍋，擔心無處可停車，爆發爭議。民進黨市長參選人議長童子瑋昨深夜揭露業者向市府申請的公文，質疑「一張證要卡業者一整年，到底市府在圖什麼？」藍營今天將開記者會反擊，指台肥停租製造停車危機，質疑刻意做球童子瑋，居民權益成政治籌碼。

影／基隆市公車重建幹支線三級路網 童子瑋提公車四大改革

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四大改革策略，敦聘前交通部政務次長張政源擔任公共運輸總顧問，借重豐富的交通治理經驗，全面檢視並重整基隆公共運輸系統，打造符合市民需求的生活公車。

基隆南興市場一早掃街拜票 謝國樑：長樂65專案秋節首發6500元

基隆市長謝國樑今天一早啟動選舉模式，7點多直播到七堵南興市場掃街拜票，他逐一向攤商、民眾發送「長樂65專案」的扇子，謝國樑表示，今天特別向大家問好，他說，中秋節前會發放加倍的6500元敬老禮金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。