影／基隆市公車重建幹支線三級路網 童子瑋提公車四大改革

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四大改革策略，敦聘前交通部政務次長張政源擔任公共運輸總顧問，借重豐富的交通治理經驗，全面檢視並重整基隆公共運輸系統，打造符合市民需求的生活公車。

童子瑋指出，基隆市公共運輸使用率超過三成，他走訪鄰里傾聽民意，聽到最多的聲音卻是公車班次不足、路線不合理、偏鄉轉乘不便、車輛老舊、司機長期缺工，以及智慧站牌不足等問題，導致民眾「等車時間比坐車時間還長」，夏天得頂著烈日、冬天冒著風雨候車，早已成為不少市民每天的共同經驗。

童子瑋表示，公車本來應該是提升生活品質的重要工具，而不是市民每天不得不承受的負擔，更不該讓第一線公車駕駛在設備老舊、人力不足的環境下辛苦工作。

童子瑋表示，張政源曾擔任台南市交通局長、副市長、交通部政務次長及台鐵局長，當年成功協助台南完成公共運輸改革、建立幹支線公車系統，也是總統賴清德特別推薦的交通專家。

針對改革方向，童子瑋說，將括重新規畫公車路網，建立幹線、支線及微循環三級路網，並導入小黃公車等彈性運輸服務；加速汰換老舊公車，優先採購低地板、無障礙及電動公車；提升公車駕駛薪資待遇及福利，補足駕駛人力缺口；同時全面建置智慧電子站牌及精準動態資訊系統，讓市民更方便掌握候車資訊，提升整體搭乘體驗。

張政源表示，未來會檢討現有輻射狀的公車路網，改為幹線為主、支線為輔，比如有的區可以區到區，不一定要繞經市中心，但會是大工程，會審慎評估。

童子瑋說，公車改革不是只有換新車，而是從路網規畫、車輛更新、駕駛人力到智慧管理的全面升級；路網會重整，精準服務市民，降低不必要的虧損及成本，偏遠山區就可以利用小黃來代替，避免浪費不必要的公車成本。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提出公車維新四大改革。記者游明煌／攝影