台東都蘭渡假村4度闖關環評未過 強化廢水處理

台東都蘭休閒渡假村開發案自民國113年進行環評審查至今，在開發必要性、海域生態調查及部落溝通等仍未能獲得環委認同，特別是廢水處理未能清楚說明，最後仍建議補正再審。

環境部今天召開「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第4次初審會議。本案自113年6月進行首次專案小組初審，前次（第3次）審查已經是114年7月，之後連續申請3次補正延期至今。

本案開發單位為都蘭綜合開發有限公司，規劃於台東縣東河鄉設置休閒渡假村（含生態休閒旅館、養生立體別墅區、villa渡假別墅等），合計房間數186間，基地面積約6.88公頃，位於山坡地及東部海岸國家風景區。

會中共有15名當地居民、環團等登記發言。環團指出，開發單位未針對當地海域完成生物多樣性研究所歷次審查要求的海洋生態評估；根據自然環資基金會自行辦理的珊瑚礁體檢已確認海灣具有重要珊瑚群聚，有全台最高的珊瑚多樣性。

都蘭部落族人指出，開發單位以提供「就業機會」爭取地方支持，但開發單位沒有在來回的溝通協商中取得共識。此外，長久以來部落組織海洋保育隊與山林巡守來照顧與管理部落的傳統領域，更透過「部落公法人」相關計畫，建立部落與國家間共同的制度與管理模式，但開發單位透過「開發監督及敦親睦鄰委員會」卻由鄉公所主導，讓都蘭部落無法直接參與管理發生於都蘭部落傳統領域的大型開發案。

贊成開發的部落族人表示，部落要進步、發展，經濟能提升，正、反面的意見應該增加溝通，用更好的方式處理開發案；若有開發案進駐在地就業機會增加，會有年輕人願意返鄉，現在當地勞動力人口愈來愈少、經濟問題愈來愈大，是樂觀其成的一件事；海岸污染不只開發案進來才發生，長期以來就有，廠商也有誠意進行環境評估。

環評委員表示，開發必要性仍有疑慮，目前觀光旺季住宿率也僅7成，應納入台東地區及東海岸近年旅宿供需、並考量極端氣候、地震等災害對觀光人次衝擊進行評估。

由於報告中使用廢水「零排放」、「全回收」等文字，但環委指正這是不同的標準，且詳細規劃也未闡明；另外呼應民眾意見，應強化海域生態調查及背景資料的完整性、落實部落諮商同意等。會議歷時約3小時，仍要求補充修正後再審。