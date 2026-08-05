影／六合停車場互嗆！童子瑋指市長腳麻聽不到 謝國樑批噴政治口水

台肥委外經營近600輛大型遊覽車、汽車停車位的基隆市六合停車場新申請案未過將關閉，引爆基隆人炸鍋，擔心無處可停車。民進黨市長參選人議長童子瑋今批市長謝國樑「不要什麼都弄成政治問題， 公文卡一年。」，質疑現在市長是謝國樑還是童子瑋？謝國樑則回擊，「指控絕非事實，大家都在競選市長，有些口水不要過於討論。」

童子瑋上午在交通政見記者會後，針對六合停車場爭議受訪說，停車場的問題是童子瑋的錯嗎，他接獲很多市民陳情，請問基隆市現任市長是謝國樑還是童子瑋？謝市長可能從小沒有在基隆生活，沒有體會塞車之苦，停車場對基隆市民而言是每天要面對的問題，因為找不到車位。

童子瑋表示，六合停車場申請案，市長拖了一年無法有效溝通，到底是要把人家趕走，還是想要怎樣，一直沒有核准停車場新申請案設立，本來是生活問題，市長把它變成政治問題，這幾天基隆各社群、平台市民的陳情都炸鍋了，「市長是腳麻還是耳朵聽不見？市政應該反應卻沒有反應。」

童子瑋出示114年7月29日停車車業者已經向市府申請設置停車場許可的公文，但一年過後仍未許可，他質疑許可是市政府發的還是市議會發的？不要什麼事都推給中央，他會努力找台肥協調希望找到解決的辦法，謝市長應好好面對，卻叫國民黨開記者罵他，請市府審慎面對停車場業者的申請案，「不要什麼都弄成政治問題」。

謝國樑參加父親節表揚會後回應表示，事實上是台肥公司原來預計要在六合停車場蓋大客車的驗車場，政策上和基隆市政府意見有些不同，市府是希望蓋社會社宅，輔以其他商業型設施，比較不是工業性質的設施，仍和台肥討論當中；對於台肥一場，台肥要做汙泥土資廠，但市府希望能做AI數據中心，兩件事雙方意見都大不相同。

謝國樑說，但兩項政策未定案前，台肥就臨時停掉停車場業務，傷害最大的是是基隆市民的權益，呼籲台肥在未定案前仍要以停車場方式營運下去，不要影響廣大車主的權益，市府一直要求台肥應先做停車場，一直都支持。

針對童子瑋出示公文質疑謝國樑卡1年，謝國樑對此回應說，「指控絕非事實，大家都在競選市長，有些口水不要過於討論。」謝國樑並說，選舉剩不到4個月，很多中央單位都跳出來，不知他們用心何在，台肥就是應先做停車場，直到新的開發方案雙方有共識定案前，應再持續做停車場經營，這是身為國營企業應有的態度