聽新聞
0:00 / 0:00
基隆南興市場一早掃街拜票 謝國樑：長樂65專案秋節首發6500元
基隆市長謝國樑今天一早啟動選舉模式，7點多直播到七堵南興市場掃街拜票，他逐一向攤商、民眾發送「長樂65專案」的扇子，謝國樑表示，今天特別向大家問好，他說，中秋節前會發放加倍的6500元敬老禮金。
今天上午七堵南興市場人潮很多，陪同市長掃街的有親民黨籍副議長楊秀玉、國民黨籍議員蔡旺璉、無黨籍議員張耿輝等人，謝國樑逐一彎腰握手致意。
不歩長輩詢問長樂65專案，市府人員表示，今年中秋前長輩就可以領到，提醒長輩注意時間領取。
市府表示，「基隆長樂65專案」是謝國樑提出重要政策強調，市府在完整評估財源、財政負擔與預算結構之後，決定大幅提升長輩的福利待遇，落實「照顧長輩」的施政理念，凡設籍基隆市滿3年、65歲（原住民55歲）以上之長輩，今年可領到6500元的長樂65敬老禮金。
而116年也規畫延續發放敬老禮金，如果原本就依「基隆市發放敬老三節慰問金自治條例」有領取三節慰問金之長輩，在原領的3000元外，每節再補足3500元差額，使每節總額達到6500元。
另外，設籍基隆滿3年且年滿65歲之長輩，且原未領三節慰問金者，116年則皆可領取三節敬老禮金每節6500元，本專案預計受惠人數約8.7萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。