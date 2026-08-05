基隆南興市場一早掃街拜票 謝國樑：長樂65專案秋節首發6500元

基隆市長謝國樑今天一早啟動選舉模式，7點多直播到七堵南興市場掃街拜票，他逐一向攤商、民眾發送「長樂65專案」的扇子，謝國樑表示，今天特別向大家問好，他說，中秋節前會發放加倍的6500元敬老禮金。

今天上午七堵南興市場人潮很多，陪同市長掃街的有親民黨籍副議長楊秀玉、國民黨籍議員蔡旺璉、無黨籍議員張耿輝等人，謝國樑逐一彎腰握手致意。

不歩長輩詢問長樂65專案，市府人員表示，今年中秋前長輩就可以領到，提醒長輩注意時間領取。

市府表示，「基隆長樂65專案」是謝國樑提出重要政策強調，市府在完整評估財源、財政負擔與預算結構之後，決定大幅提升長輩的福利待遇，落實「照顧長輩」的施政理念，凡設籍基隆市滿3年、65歲（原住民55歲）以上之長輩，今年可領到6500元的長樂65敬老禮金。

而116年也規畫延續發放敬老禮金，如果原本就依「基隆市發放敬老三節慰問金自治條例」有領取三節慰問金之長輩，在原領的3000元外，每節再補足3500元差額，使每節總額達到6500元。

另外，設籍基隆滿3年且年滿65歲之長輩，且原未領三節慰問金者，116年則皆可領取三節敬老禮金每節6500元，本專案預計受惠人數約8.7萬人。