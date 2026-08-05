六合停車場爆關閉爭議基隆人炸鍋 深夜他揭公文質疑卡1年圖什麼

有近600大型遊覽車、汽車停車位的基隆市六合停車場將關閉停止營運，這處基隆最大的停車場臨時喊卡讓很多月租車主炸鍋，擔心無處可停車，爆發爭議。民進黨市長參選人議長童子瑋昨深夜揭露業者向市府申請的公文，質疑「一張證要卡業者一整年，到底市府在圖什麼？」藍營今天將開記者會反擊，指台肥停租製造停車危機，質疑刻意做球童子瑋，居民權益成政治籌碼。

台肥基隆二廠舊址由停車業者承租設為六合停車場，占地約3公頃，設置88個遊覽車位、482個汽車位和10個身心障礙者專用停車位。營運業者公告因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車進場，月租車主可停到8月31日。大批車主抱怨這麼多車無處可停。

台肥昨天說，現行法令規定，路外公共停車場須經主管機關核備，並取得有效停車場登記證始得營業。這處土地2018年起出租經營停車場，業者承租8年多期間，曾三度取得市府核發登記證，但本次租約今年6月底屆滿前，「業者仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序」，所以依契約辦理土地返還及後續點交作業。

國民黨基隆市黨部今天將開記者會，指台肥停租製造停車危機，質疑刻意做球童子瑋，居民權益成政治籌碼。

童子瑋昨晚深夜發文，指所有市民在關心六合停車場狀況，就連國民黨議員都去陳情找市政府反映，但國民黨黨部今天開記者會罵他，他勸市府，好好做事，不要再搞政治了。六合停車場的地，確實是台肥的沒有錯，但租約已經到期了，現在的問題，是業者沒有辦法取得合法的停車場登記證。

童說他是民意代表，不是市長，我能做的就是反映問題、協調會議，還要「拜託」市政府加快腳步，最後再看謝市長領導的市政府，到底要不要做事。

童子瑋說，既然市長選擇用政治回應，那他只好講出真相了，他掌握的消息跟證據，業者去年就已經向市政府申請停車場的經營登記證，到今天為止，整個程序剛剛好365天，一天不少。他要請國民黨回答他一個問題：「一張證要卡業者一整年，到底市府在圖什麼？」

基隆市政府交通處昨晚聲明，有關六合停車場為經營有年之合法停車場，目前輔導續辦停車場登記證中，「因地主台肥公司尚未同意續租土地」，因此尚未完成新停車場登記證程序。市府會持續協調台肥公司出租土地給停車場業者，或由台肥公司自行經營停車場使用，市府當會積極協助輔導停車場設立。