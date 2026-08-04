蔡英文化身遊客參觀博覽會 肯定饒慶鈴推動「慢經濟」走出台東特色

2026台東博覽會開展一個月，今天吸引前總統蔡英文參訪，縣長饒慶鈴陪同她走訪未來超市及熱氣球兩處展場，並品嘗洛神花茶及融合芒果與咖啡風味的「東東里咖啡」。蔡英文說，儘管他們屬於不同政黨，對政治的看法也不盡然相同，但對地方的期待與發展可以有共同方向；饒慶鈴推動慢經濟，已走出台東的特色。

蔡英文今早前往民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部，記者會結束後參觀台東博覽會。

饒慶鈴陪同蔡英文逐一走訪主食區、野菜區、香料區、能量區及果飲區等五大風土貨架，並提著購物籃體驗展覽，在結帳流程中取得沒有標示價格的「風土收據」，透過收據記載的料理指南，進一步認識台東食材。

參觀結束後，蔡英文在臉書分享說，她今天與饒慶鈴、陳瑩、劉櫂豪 一起逛「台東博覽會」，一起喝台東紅烏龍，聊台東的產業、文化和未來。

蔡英文說，儘管他們屬於不同政黨，對政治的看法也不盡然相同，但對一個地方的期待與發展，可以有共同方向。這幾年，饒縣長帶領縣府團隊推動「慢經濟」，讓更多人看見台東的生活美學、農業、文化和觀光，也走出屬於台東的發展特色。

蔡英文也稱讚，立委陳瑩多年深耕台東，不只是中央和地方的重要橋梁，也是推廣台東農產的重要夥伴。她今天聽饒縣長分享得知，無論是台北食品展還是東京食品展，只要推廣台東紅烏龍，常常都能看到陳瑩的身影。

蔡英文強調，一個地方最好的發展，不是推翻過去，而是把做得好的事情繼續做好，把還沒完成的事情一起完成。她相信，當大家把心思放在台東，不放在政黨，台東就會一步一步，走向更好的未來。

前總統蔡英文今天與台東縣長饒慶鈴、立委陳瑩及前立委劉櫂豪一起逛「台東博覽會」，一起喝台東紅烏龍，聊台東的產業、文化和未來。圖／台東縣府提供