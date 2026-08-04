傳承172年盛夏文化祭典鷄籠中元祭將登場 老大公廟農曆7月1日開龕門

基隆市政府和今年鷄籠中元祭主普、劉唐杜姓宗親會，今天公布中元祭傳統科儀安排，13日（農曆7月1日）老大公廟開龕門，26日（農曆7月14日）晚上放水燈遊行後，在望海巷海邊施放水燈頭。文化觀光局也規畫一系列藝文活動，讓中元祭成為串聯整座城市的夏季文化風景。

文觀局表示，起源於1855年的鷄籠中元祭，是國家指定第一項無形文化資產，承載著基隆最珍貴的集體記憶。祭典以各姓宗親會輪值主普的獨特制度為核心，透過放水燈花車遊行、普度祭典等儀式展現慎終追遠的精神，也見證基隆從早年族群衝突，走向和解、包容與共榮的歷程。

中元祭由不同姓氏宗親會輪流主普，基隆市長謝國樑和劉唐杜姓宗親會主委劉柏宏等人，今天在基隆港務大樓頂樓麗都蝶客花園，共同主持中元祭啟動儀式，邀請市民與全國民眾親身感受這項傳承百年、融合信仰、歷史與城市記憶的重要文化祭典。

謝國樑表示，鷄籠中元祭能夠傳承不輟，關鍵在於民間力量長期投入與世代接力的共同守護，也展現基隆人對和平、共融價值的珍視。市府多年來與各姓宗親會攜手合作，除守護傳統科儀的核心精神，也透過文化轉譯與公共參與，讓更多年輕世代以貼近生活的方式走進中元祭，在參與中認識這項無形文化資產的深厚內涵。

今年主普劉唐杜姓宗親會除延續傳統祭儀精神，也著手在市區布置燈飾造景，8月15日將在海洋廣場推出文化與音樂盛宴，展現中元祭兼具莊嚴與活力的多元樣貌。

除了傳統科儀，文化觀光局8月8日至14日在國門廣場，展出藝術家吳騏的藝術作品。8月8、9、13 、14日下午4時至晚上8時，辦理打卡換限定聯名小零食活動。

8月13日至9月13日在基隆文化廣場，展出藝術裝置《溯Trace》，結合傳統民俗「放水燈」意象與基隆的「海洋文化」底蘊，將「海上的船」轉化為跨越陰陽、穿梭古今的視覺載體，打造一艘航行於歷史長河中，承載著城市記憶與文學靈光的「祈福之舟」。

8月26日下午4時至晚上10時，在郵輪廣場、微風東岸前廣場及國門廣場，舉辦「隆Like平安」主題快閃活動，攜手益富營養品、伯朗咖啡、茶韻、麥根沙士、日清、Binggrae、Tyrrell’s、Crazi Gelato、味覺糖等知名品牌，以「祈福×體驗×文化再詮釋」為核心，結合 DIY、集章任務及角色變裝互動，讓民眾在遊逛與打卡過程中自然認識中元祭文化。

文觀局說，7月至9月期間另推出超過40檔藝文活動，將場域延伸至城市各個角落，讓中元祭成為串聯整座城市的夏季文化風景。以鷄籠中元祭為起點，邀請民眾走進港都，欣賞花車遊行的精緻工藝，感受普度儀式的肅穆莊嚴，在傳統與當代交織中體驗基隆獨有的文化深度與溫暖情感。

文觀局表示，中元祭活動期間，基隆在地店家推出中元祭限定優惠，更多活動詳情與店家優惠資訊，將陸續公布在基隆市文化觀光局官方網站（https://gov.tw/PxQ）及臉書專頁（https://reurl.cc/pKl7ra），歡迎民眾上網查詢。