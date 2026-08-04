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羅東林場長屋修復星巴克進駐 獲卓越建設金質獎

中央社／ 宜蘭4日電

宜蘭羅東林場木造長屋招待所建築群，經林業及自然保育署宜蘭分署調查與修復後，現由星巴克進駐，這項修復工程日前更獲得國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎肯定。

林業保育署宜蘭分署今天表示，「木造長屋招待所、洗衣部修復工程」保存羅東林場不同時期形成的生活服務建築群，修復工程範圍包括招待所、洗衣部、木造長屋及磚造倉庫等5棟、7個空間。

宜蘭分署歷經近8年調查及修復，完成後透過公開標租，由悠旅生活事業股份有限公司（星巴克）取得經營權，「星巴克羅東林場門市」於7月23日開幕。

宜蘭分署指出，木造招待所約於1934年以前興建，過去提供林場長官、出差人員，以及前往太平山從事林業工作或生物調查的人員住宿；洗衣部約於1945年前出現，保存少見的折置組屋架。

一字型木造長屋則建於1956年，原為榮民單身宿舍，反映戰後林場職工的居住型態。這些建築並非於同一時期一次興建，而是隨著羅東林場發展及使用需求陸續形成。

宜蘭分署表示，修復團隊從舊地圖、航照、建築構造及文史資料進行比對，除保存京呂組等建築語彙外，並加入結構補強、排水改善及性別友善廁所等設施，使歷史建築符合當代公共使用需求。

羅東 金質獎 星巴克

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