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六合停車場關閉惹議！台肥：無證不能租地 基市府：有租約才能發證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影

基隆市六合停車場即將停止營運，不少月租車主心慌。地主台肥今表示，因停車場業者未取得有效停車場登記證，所以要收回土地。基市府反駁指出，業者取得租約就能申請登記證，請台肥重視民眾停車權益。

六合停車場原為台肥基隆二廠舊址，占地約3公頃，多年前委外經營停車場，設置88個遊覽車位、482個汽車位和10個身心障礙者專用停車位。營運業者公告因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車進場，月租車主可停到8月31日。有車主抱怨，這麼多的月租車，要停去哪裡？

台肥今天說，現行法令規定，路外公共停車場須經主管機關核備，並取得有效停車場登記證始得營業。這處土地2018年起出租經營停車場，業者承租8年多期間，曾三度取得市府核發登記證，但本次租約今年6月底屆滿前，業者仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，所以依契約辦理土地返還及後續點交作業。

台肥指出，考量停車場長期提供附近居民、通勤民眾及大型車輛停放，停止營運影響大，因此提供業者兩個月緩衝期，請業者妥善處理既有月租客戶權益、車輛移置及相關善後事宜。

參選市長的基隆市議長童子瑋表示，短期內要解決這個問題，最重要的是基市府依法核發臨時停車場登記證。他將邀集相關單位會勘，推進停車場登記證核發。

基市府今天表示，台肥把話說反了，停車場業者要先取得土地租約，市府才能核發停車場登記證。台肥停止出租停車場用地，將嚴重衝擊地方停車需求，呼籲台肥正視居民停車權益。

基隆市議員韓世昱昨天也關六合停車場營運問題，基市府交通處昨天說，將會同相關單位，協助業者與台肥協調溝通，希望能暫緩收回土地。市府也會尋覓其他閒置公私土地，輔導闢建臨時路外收費停車場，或以公有建物改建時增設停車空間，改善停車問題。

基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影

基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影

台肥 停車場 基隆

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