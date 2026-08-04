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花蓮避難包逾2萬組未發放…審計室質疑浪費 消防局：籍在人不在

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府去年採購13萬組緊急避難包及救難包分送全縣各家戶，卻還有近萬組未能發出去，消防局表示主因是籍在人不在，尚未領取的民眾可於9月底前向各地消防分隊領取。聯合報系資料照
花蓮縣政府去年採購13萬組緊急避難包及救難包分送全縣各家戶，卻還有近萬組未能發出去，消防局表示主因是籍在人不在，尚未領取的民眾可於9月底前向各地消防分隊領取。聯合報系資料照

花蓮縣消防局前年編列6500多萬元採購約13萬組緊急避難包，去年6月起以每戶1組方式發放，但審計室查核發現還有逾2萬組未發出。消防局今天澄清，避難包採購數量是依戶籍數估算，實際發放時發現不少「籍在人不在」，目前剩餘數量不到1萬組，民眾9月底前可領取。

審計室指出，消防局採購的避難包內含救護包及檢核手冊，截至今年3月17日統計，實際發放11萬746組，尚有2萬607組存放於各鄉鎮市公所或由消防局收回保管。由於包內LED手電筒電池、酒精棉片、優碘棉片、OK繃及傷口敷料等用品均有保存期限，若長期未發放，恐影響後續使用效能。

審計室發現，消防局未建立事後稽核、抽樣電訪及滿意度調查機制，無法確認避難包是否確實送達家戶；另廠商也未依契約規定，安排巡迴服務車及專業人員至指定地點檢查救護包內容物。

消防局長吳兆遠表示，避難包採購數量是依戶政單位提供的戶籍資料估算，但實際發放過程中，各鄉鎮公所反映不少民眾戶籍仍在花蓮，實際卻長期居住外地，因此產生剩餘數量，後續也陸續回收集中管理。

吳兆遠指出，去年馬太鞍溪堰塞湖災害期間，部分光復鄉民的避難包遭洪水沖走，消防局已重新補發，並持續透過各種管道宣導民眾領取，目前全縣剩餘避難包約9800組，已分配至各消防分隊，每個分隊備有20組供尚未領取的家戶領取。

他表示，尚未領取的民眾可於9月30日前向各地消防分隊領取，若期限屆滿後仍有剩餘，將研議提供有需求的民眾申請使用。

花蓮縣政府去年採購13萬組緊急避難包及救難包分送全縣各家戶，卻還有近萬組未能發出去，消防局表示主因是籍在人不在，尚未領取的民眾可於9月底前向各地消防分隊領取。聯合報系資料照
花蓮縣政府去年採購13萬組緊急避難包及救難包分送全縣各家戶，卻還有近萬組未能發出去，消防局表示主因是籍在人不在，尚未領取的民眾可於9月底前向各地消防分隊領取。聯合報系資料照

花蓮 戶籍 避難包

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