鷄籠中元祭放水燈遊行 即將成真火舞團獻祝福

傳承172年的「鷄籠中元祭」今年由劉唐杜姓宗親會輪值主普，8月26日晚間放水燈遊行，邀請「即將成真火舞團」演出作品「寶島烈焰」，在山海夜色中綻放屬於基隆的祝福。

基隆市政府與劉唐杜姓宗親會今天舉辦記者會，謝國樑致詞表示，中元祭是基隆最重要的慶典活動，從宗教、文化，延伸到觀光、旅遊、娛樂，讓中元祭不只承載基隆過去的歷史記憶，還可邁向國際港灣城市應有的觀光文化特色。

市府文化觀光局表示，8月26日晚間放水燈遊行，將由世界火舞冠軍蔡宏毅導演領軍的「即將成真火舞團」，帶來享譽國際的代表作品「寶島烈焰」，作品融合台灣土地文化、武術美學與世界級火舞技藝。

文觀局指出，今年除延續傳統祭儀精神外，也精心規劃市區燈飾造景，並於8月15日在海洋廣場推出文化與音樂盛宴，展現中元祭兼具莊嚴與活力的多元樣貌。

此外，文觀局表示，8月8日至14日搶先於國門廣場登場的是與藝術家吳騏合作的藝術作品，還有打卡換限定聯名小零食活動、主題快閃活動，更推出超過40檔藝文活動，讓中元祭成為串聯整座城市的夏季文化風景。