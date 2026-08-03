快訊

川普的惡夢！伊朗新戰略「漸進式升高衝突」跟美國耗 不正面硬槓

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭轉運站《風的朋友》亮相 幾米「蝙蝠俠黑狗」帶小狗萌翻旅人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭轉運站的公共藝術品《風的朋友》完工揭幕，高3公尺的「蝙蝠俠黑狗」溫暖療癒，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／縣府提供
宜蘭轉運站的公共藝術品《風的朋友》完工揭幕，高3公尺的「蝙蝠俠黑狗」溫暖療癒，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／縣府提供

宜蘭轉運站是縣內最重要的公共運輸樞紐，每年承載約300萬人次的旅客轉乘服務。為了給熙來攘往的候車空間注入美學與溫度，宜蘭縣政府依據文化獎助條例規定，挹注400多萬元工程經費，特別邀請知名繪本作家幾米的公共藝術團隊策劃，打造專屬於宜蘭的全新公共藝術作品《風的朋友》今天亮相。

《風的朋友》以「風的引路人」為創作概念，將轉運站視為旅程啟程與心境轉換的節點，延續幾米繪本一貫溫暖且富有想像力的創作風格，將無形的「風」化為具象力量，正義黑狗就像忠實夥伴，陪伴每位旅人在停靠與出發之間，感受這座城市所傳遞的溫暖祝福與真摯關懷。

創作靈感源自幾米首部經典繪本《森林裡的祕密》，書中陪伴小女孩展開奇幻夢境與森林冒險的神祕黑狗，被賦予了童趣滿滿的「蝙蝠俠黑狗」稱號。這座主體高約3公尺的作品，從腳底到腹部留有180公分的挑高空間，民眾能有趣穿梭其間。

幾米團隊更巧思在主體左下角增添了一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。

宜蘭縣政府交通處指出，公共藝術的設置不僅是藝術品的展示，更包含民眾參與及導覽活動，讓美學融入民眾候車與轉乘的日常生活，讓旅人在等車的片刻，也能停下腳步品味藝術帶來的感動，增添旅途的美好想像。

代理縣長林茂盛表示，縣府團隊推動公共運輸服務升級，從轉運站建設、候車環境優化、智慧運輸改善，到推行TPASS公共運輸定期票及台灣好行等政策，致力打造便利友善的交通環境，隨著《風的朋友》落成，為硬體建設注入文化與藝術價值，盼宜蘭轉運站成為展現在地人文魅力與城市美學的第一站。

高約3公尺《風的朋友》公共藝術，以「蝙蝠俠黑狗」造型亮相，主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供
高約3公尺《風的朋友》公共藝術，以「蝙蝠俠黑狗」造型亮相，主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供

高約3公尺《風的朋友》公共藝術，從腳底到腹部留有180公分的空間；主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供
高約3公尺《風的朋友》公共藝術，從腳底到腹部留有180公分的空間；主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供

宜蘭 幾米 朋友

延伸閱讀

南國漫讀節將登場 萬城目學、妹島和世親臨屏東

2026宜蘭外澳罟浪祭9月登場 打造台灣衝浪觀光新品牌

2026南國漫讀節打造國際閱讀盛會 萬城目學、妹島和世親臨屏東

裕隆集團「愛的里程大富翁」翻轉傳統公益 移動力化身社福團體後盾

相關新聞

基市府新任副發言人就位…方品璇加入發言體系 輔助政策說明與媒體溝通

基隆市政府今天公布新人事安排，具新聞傳播、公共關係及地方行政經驗的方品璇，擔任副發言人，未來協助新聞發布、媒體聯繫及政策溝通等工作。

台肥不再出租土地…基隆六合停車場將停業 車主哀嚎：這麼多月租車停去哪？

基隆市提供500多個汽車位的六合停車場，業者張貼公告，指因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主停到8月31日。有車主感嘆，這麼多的月租車是要停去哪裡？基市府今天表示，會協助溝通，希望地主能暫緩收回土地，讓民眾有更多緩衝時間。

花蓮公共自行車 年底上路

花蓮縣公共自行車租賃系統即將上路，預計設置一百五十站、投入一千五百輛車，電動輔助自行車及一般自行車各七百五十輛，年底先建置六百輛，明年九月底全面完成。收費方案，議員建議比照雙北模式提供前三十分鐘免費；縣府表示將納評估。

宜蘭轉運站《風的朋友》亮相 幾米「蝙蝠俠黑狗」帶小狗萌翻旅人

宜蘭轉運站是縣內最重要的公共運輸樞紐，每年承載約300萬人次的旅客轉乘服務。為了給熙來攘往的候車空間注入美學與溫度，宜蘭縣政府依據文化獎助條例規定，挹注400多萬元工程經費，特別邀請知名繪本作家幾米的公共藝術團隊策劃，打造專屬於宜蘭的全新公共藝術作品《風的朋友》今天亮相。

基市仁愛區表揚模範父親…93歲張金仁熱心公益 65年前就成為義消

基隆市仁愛區公所今天表揚30名模範父親，頒贈獎牌表達祝賀與敬意，並感謝全區父親長年為家庭無私奉獻，期盼透過表揚活動弘揚孝道精神，鼓勵子女珍惜與父親相處的時光，共同打造溫馨有愛的幸福城市。

基隆慶安宮漳州媽祖安座紀念祭禮 邱佩琳感謝庇佑市民平安

基隆市慶安宮今舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任初獻主祭官，與慶安宮主委童德裕等人依循古禮敬獻供品，祈願國泰民安、風調雨順、市運昌隆、市民安康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。