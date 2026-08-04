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花蓮公共自行車 年底上路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣公共自行車租賃系統即將上路，預計設置一百五十站、投入一千五百輛車，電動輔助自行車及一般自行車各七百五十輛，年底先建置六百輛，明年九月底全面完成。收費方案，議員建議比照雙北模式提供前三十分鐘免費；縣府表示將納評估。

花蓮縣議會臨時會昨由觀光處專案報告「公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」，確定由運點科技（MOOVO）負責系統建置與營運。處長余明勲表示，公共自行車將採實名制、並提供免費保險，車輛配備智慧鎖與遠端管理功能，透過電子圍籬與定位系統，辨識還車位置。

縣府將依需求規畫三級站點配置，Ａ級主樞紐站設於花蓮市、吉安鄉等人口密集區及交通節點；Ｂ級生活站涵蓋校園與公務機關周邊；Ｃ級遊憩輕站以觀光景點為主。

第一階段年底完成六十站及六百輛車；十月底前先完成二十站、兩百輛車，優先布局Ａ級區域；第二階段預計明年九月底前完成九十站及九百輛車，以Ｂ級生活區為主、Ｃ級觀光區為輔。一般自行車每三十分鐘十二元，電輔車每三十分鐘二十五元，採累進計費，租借除Ａｐｐ掃碼，也支援悠遊卡、一卡通及icash等電子票證。

議員胡仁順指出，許多縣市公共自行車提供前三十分鐘免費，花蓮幅員遼闊，建議與業者協調調整費率，研議前三十分鐘免費或採分級收費制，提升使用意願。余明勲回應，將與業者進一步討論，會審慎評估可行性。

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