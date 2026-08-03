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基市仁愛區表揚模範父親…93歲張金仁熱心公益 65年前就成為義消
基隆市仁愛區公所今天表揚30名模範父親，頒贈獎牌表達祝賀與敬意，並感謝全區父親長年為家庭無私奉獻，期盼透過表揚活動弘揚孝道精神，鼓勵子女珍惜與父親相處的時光，共同打造溫馨有愛的幸福城市。
基隆市副市長方定安代表市長謝國樑，出席仁愛區模範父親表揚活動。方定安表示，市府持續推動各項楷模表揚，希望藉由表彰典範人物，促進家庭和樂、改善社會風氣，營造更加溫暖祥和的生活環境。
方定安表示，30名模範父親都有令人敬佩的人生故事，都展現出堅毅與責任感，都是家庭的榜樣及社會學習的典範。每一位父親都是在孩子出生後才開始學習如何成為一位好爸爸，或許不像母親常把愛說出口，但始終默默守護家庭，用行動詮釋父愛的深沉與偉大。
今日接受表揚的模範父親中，最高齡的是仁德里模範父親代表張金仁，今年93歲。他在年輕時學習木工，靠著手藝撐起家庭，與妻子養育3子1女，學有所成後奉獻社會。張老先生自民國50年起就加入義消，始終秉持熱心助人的精神，深受鄰里肯定。
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