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基隆2公托啟用 1區1公托達標 提供平價優質服務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供
基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供

基隆市再添2處公立托嬰中心，仁愛區、安樂區公私協力托嬰中心今天正式啟用。市府表示，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標，象徵基隆公共托育發展邁入新階段。

基市府兒童及少年事務處處長吳雨潔表說，新啟用的公私協力托嬰中心，分別位在信義國小、西定國小內，每處核定收托30名滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，共提供60個公共托育名額。兩處公托各配置8名專業托育人員，採1比4照顧比例，提供在地育兒家庭平價、安全且優質的公共托育服務。

基隆市長謝國樑表示，照顧年輕家庭、打造友善育兒環境一直是市府重要的施政方向。2處新公托正式啟用，是基隆市達成1區1公托，落實育兒政策的重要里程碑，也讓公共托育資源更均衡布建至各行政區。

謝說，看到孩子們開心入托，家長安心將孩子交給專業托育團隊照顧，更加堅定市府持續擴充公共托育服務的決心。未來市府將持續結合公私協力資源，擴大公共托育服務量能，提供更多家庭就近送托的便利，減輕育兒負擔，打造更完善的育兒支持網絡，讓更多年輕家庭在育兒路上感受到市府的支持與陪伴。

吳雨潔指出，「公托倍增」是下一階段目標，市府將持續依各行政區托育需求，盤點合適的公共場域，透過公私協力模式積極布建公共托育據點，以全市24處據點為長期發展方向，逐步擴充公共托育服務量能，滿足更多育兒家庭需求，打造更加友善、宜居且幸福的育兒城市。

基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供
基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供

基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供
基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供

基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供
基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供

基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供
基隆市再添2處公立托嬰中心，全市公托據點已由2022年的3處增加至8處，4年間成長2.6倍，達成1區1公托第一階段目標。圖／基隆市政府提供

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