基隆慶安宮漳州媽祖安座紀念祭禮 邱佩琳感謝庇佑市民平安

基隆市慶安宮今舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任初獻主祭官，與慶安宮主委童德裕等人依循古禮敬獻供品，祈願國泰民安、風調雨順、市運昌隆、市民安康。

邱佩琳表示，慶安宮是基隆歷史悠久、香火鼎盛的重要信仰中心，不僅承載著地方深厚的宗教文化與人文記憶，更陪伴基隆走過城市發展的歷程，凝聚信眾向善的力量，成為市民重要的精神寄託，也是基隆珍貴的文化資產。

邱佩琳指出，宗教信仰具有安定人心、凝聚社會向心力的重要功能。慶安宮2005年至漳州迎來媽祖安座，成為基隆唯一擁有漳州、泉州及湄州媽祖的宮廟，庇佑眾生外，也象徵重視族群融合及和解的精神。

邱佩琳說，慶安宮多年來弘揚媽祖慈悲濟世精神，也長期投入宗教文化保存及公益慈善事業，持續關懷弱勢、回饋地方，為社會注入溫暖與正向能量，市府對此表達高度肯定與感謝。她也代表謝國樑向慶安宮及所有信眾獻上祝福，祈願天上聖母庇佑基隆四時無災、百業興旺、市民平安健康。

基隆市慶安宮今舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任初獻主祭官，與慶安宮主委童德裕等人依循古禮敬獻供品，祈願國泰民安、風調雨順、市運昌隆、市民安康。圖／基隆市政府提供

基隆市慶安宮今舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任初獻主祭官，與慶安宮主委童德裕等人依循古禮敬獻供品，祈願國泰民安、風調雨順、市運昌隆、市民安康。圖／基隆市政府提供

基隆市慶安宮今舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任初獻主祭官，與慶安宮主委童德裕等人依循古禮敬獻供品，祈願國泰民安、風調雨順、市運昌隆、市民安康。圖／基隆市政府提供