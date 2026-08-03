花蓮吉安兒少家庭福利館開幕 0至百歲社區共享空間

歷經3年規劃興建，克服地震、颱風等天然災害挑戰，花蓮吉安兒少家庭福利館今天開幕，提供給不同年齡層及家庭多元使用空間，成為花蓮縣首座社區型兒少家庭福利館。

花蓮縣政府表示，爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，配合縣府自籌，耗資新台幣1億5000萬餘元打造「吉安兒少家庭福利館」；館舍以兒少發展及家庭需求為核心，整合公共托嬰、祖孫共學、青少年活動、社區休憩閱覽及多功能空間等多元服務，從嬰幼兒、兒童、青少年到家庭與長者，規劃設置公共托嬰中心，提供安全、專業且可近的托育服務。

社區休憩閱覽空間則提供親子及居民閱讀、交流與休憩使用；祖孫館透過代間共學、親子活動及長者參與，促進家庭關係與世代交流；青少年中心提供青少年休閒、學習、探索及社會參與空間；另設有可容納15至35人的多功能空間，可辦理親職教育、家庭支持、團體活動、課程講座及社區交流等服務。

縣長徐榛蔚表示，吉安兒少家庭福利館不只是一棟新建築，更是一個陪伴家庭生活、支持兒少成長的重要據點；孩子成長不能只由家庭獨自承擔，政府應從托育、教育、休閒、親職支持到家庭福利，建構完整而可近的支持網絡。

徐榛蔚指出，縣府積極推動親子服務據點擴充，期望透過完善育兒資源與公共設施，減輕家庭托育壓力、鼓勵生育，吉安兒少家庭福利館將打造0至100歲皆能共享、共融幸福空間，實現世代共好願景。

縣府近年盤點各地人口結構及家庭需求，逐步布建分區、分齡且兼顧城鄉差異的社會福利設施，繼近期陸續開幕、啟用「吉安青春基地」及「瑞穗社會福利館」後，吉安兒少家庭福利館接續加入；年底前預計啟用「壽豐托嬰中心及托育資源中心」，逐步串聯北、中、南區兒少、青少年、托育與家庭支持資源，讓不同地區民眾都能在生活圈內獲得適切服務。

花蓮縣社會處說明，吉安兒少家庭福利館自規劃、設計至施工完成歷時約3年，興建期間接連遭逢0403花蓮強震及颱風等天然災害，不僅增加施工與材料調度難度，也必須反覆檢視建築安全、工程品質及後續使用需求；縣府團隊與工程、設計及監造單位持續協調，逐項排除困難，在兼顧安全與品質前提下推進工程，終於完工啟用。館舍為地上5層、地下1層建築，總樓地板面積近3000平方公尺，提供不同年齡層及家庭多元使用空間。