台肥不再出租土地…基隆六合停車場將停業 車主哀嚎：這麼多月租車停去哪？

基隆市提供500多個汽車位的六合停車場，業者張貼公告，指因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主停到8月31日。有車主感嘆，這麼多的月租車是要停去哪裡？基市府今天表示，會協助溝通，希望地主能暫緩收回土地，讓民眾有更多緩衝時間。

基隆市東明路、六合街和月眉路合圍的六合停車場，占地約3公頃，原為台灣肥料公司基隆2廠，目前委外經營停車場，共設置88個遊覽車位、482個汽車位和10個身心障礙者專用停車位。營運業者日前張貼公告，8月1日起停止進場臨時停車，月租車主可停到8月31日。

有車主收到業者通知，8月底就不能再停車，在社群平台發文，指可以這樣突然就停止營運嗎？六合停車場這麼多的月租車，是要停去哪裡？

基隆市議員韓世昱說，東明路周邊車位本來就一位難求，台肥公司決定收回土地，停放大量汽車及遊覽車（客運）的停車場一旦關閉，數百個停車位消失，勢必造成停車市場大亂。長期承租的月票車主，被迫在8月底前另覓他處，日常作息也受嚴重影響。

韓世昱表示，有些外地來基隆的郵輪旅客，會把車子停在六合停車場。8月停止臨停後，郵輪旅客預約停車與接駁服務也終止，旅客原本每天150元含接駁的實惠方案沒了，搭船得找更貴的停車場。

韓世昱建議市府與業者、台肥召開協調會，解決申請成立代檢場卡關問題。開發定案前，以短期租賃或分區開發方式，保留部分空間繼續供停車使用。市府也應立即清查信義區及周邊閒置公有或國營事業土地，協調短期租用做為臨時停車場。

韓世昱說，六合停車場也具客運調度站功能，市府應主動輔導停車場業者、遊覽車業者、客運業者，尋找合適遷移地點，避免客運路線因調度站消失而影響民眾通勤。

基市府交通處表示，因為六合停車場業者，無法取得台肥公司土地租約，因此無法繼續經營。市府將會同相關單位，協助業者與台肥協調溝通，希望能暫緩收回土地，讓民眾有緩衝時間。市府也會尋覓其他閒置公私土地，輔導闢建臨時路外收費停車場，或以公有建物改建時增設停車空間，以改善停車問題。

基市府都市發展處指出，六合停車場土地為乙種工業區，閒置較久具開發潛力。如果有人提出具便民、友善且符合在地需求的土地開發利用或申請案，有助於周邊環境發展與環境品質的提升，市府會協助完成相關審查促成。

基隆市提供500多個汽車位的六合停車場，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日。基市府今天表示，會協助溝通地主暫緩收回土地，讓民眾有更多緩衝時間。記者邱瑞杰／攝影